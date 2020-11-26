Почему стоимость биткоина взлетела почти до 20 тысяч долларов

На фоне нарастающей пандемии коронавируса почти не замеченным прошло событие весьма важное для финансового рынка, во всяком случае для мирового рынка криптовалют и виртуальных денег. За последние две недели стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, взлетела на 25% и почти достигла собственного рекорда трехлетней давности. В среду, 25 ноября, курс биткоина достиг 19 416 долларов. Напомним, что в декабре 2017 года стоимость биткоина превысила 20 тысяч долларов, после чего произошел резкий обвал его курса. Так с чем же связано нынешнее стремительное подорожание криптовалюты и как это влияет на финансовые рынки? Попробуем разобраться.

«В ближайшее время нас может ожидать новая волна криптовалютной лихорадки»

«Ведущие центральные банки для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19 стали проводить более мягкую монетарную политику, применяя эмиссию и низкие процентные ставки, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В мире очень много «дешевых» денег, поэтому часть этой ликвидности попала и на криптобиржи. Хочу отметить, что тут нет прямой взаимосвязи с эпидемией коронавируса. Однако, повторюсь, пандемия сделала деньги очень «дешевыми», в частности — доллар США. Инфляция американской валюты в той или иной степени происходит сейчас ко всем криптоактивам.

При этом необходимо понимать, что 95% добытых биткоинов сосредоточены всего на 2% кошельков. По этой причине незначительное число игроков в состоянии манипулировать спросом и предложением. Видимо, они используют возросший «аппетит к риску» у части инвесторов", — отметил аналитик.

С этим мнением соглашаются и другие эксперты.

«Основная причина подорожания биткоина — это распределение части портфелей инвесторов в криптовалюту, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Многие понимают, что доллар продолжит свое снижение. Из-за этого и инвестируют в разные рынки, в том числе и криптовалюту.

Популярность криптовалют, пока далека от своих максимумов конца 2017 года. А это означает, что зазор для потенциального роста спроса на криптовалюту еще крайне высокий, и в ближайшее время нас может ожидать новая волна криптовалютной лихорадки", — считает эксперт.

И все же, интересно, до какого уровня может вырасти курс биткоина и насколько вероятно его очередное резкое падение?

«Достоверно этого не знают даже те самые 2% держателей биткоина, — уверен Андрей Гойлов. - Но исходя из общей рыночной картины и новостного фона, достаточно высока вероятность роста выше 20 тысяч долларов за биткоин. На данный момент предпосылок к «обвалу» нет, однако он может произойти в любой момент.

Кроме того, рост биткоина может отразиться на других криптовалютах. Ведь так называемые альткоины растут, как правило, с небольшим отставанием от биткоина. Часто информационные поводы возникают только в связи с биткоином, хотя они поднимают интерес ко всему криптовалютному рынку в целом. Частные инвесторы ищут альтернативу биткоину в лице более дешевых «монет», — отметил аналитик.

В свете последних событий возникает вопрос, как сейчас обстоят дела с законностью криптовалют и прочих виртуальных активов в мире вообще и в Украине в частности. Напомним, украинские чиновники неоднократно заявляли о необходимости законодательного урегулирования операций с электронными деньгами.

«Платеж с кошелька на кошелек производится без участия контролирующих органов, что существенно упрощает ввод и вывод финансовых ресурсов, — отметил Андрей Гойлов. — Если в страну идет активный приток капитала, как, например, в Швейцарии, власти всячески благоприятствуют обращению криптовалют. Но страны, которые страдают от оттока капитала, ведут с ними борьбу и предпринимают попытки поставить их оборот под контроль.

На текущий момент в Украине криптовалюты не признаны средством платежа, но и их обращение никто не запрещает. Были попытки обложить добывающих криптовалюту майнеров налогом, но далее обсуждений дело не продвинулось", — сообщил аналитик.

«Сейчас далеко не везде можно получить кассовый чек при покупке за наличные, чего уж говорить о e-гривне»

Кстати, ранее Нацбанк заявлял о разработке собственной электронной валюты е-гривни. Поэтому возникает вопос, что известно о возможности ее внедрения и как это отразится на финансовом рынке страны?

«Введение Нацбанком е-гривни поможет сократить стоимость транзакций между банками и сделать финансовую систему максимально прозрачной, — считает Максим Пархоменко. — Это может вывести часть серой экономики из тени. Единственная проблема — это отсутствие аналогов в мире. Все нужно создавать с нуля, а это крайне сложный и дорогостоящий процесс, на который у нас просто нет ресурсов».

Есть и другие проблемы, тормозящие введение в оборот украинской электронной валюты.

«Перед НБУ сейчас стоят совершенно иные проблемы, — уверен Андрей Гойлов. — Для начала необходимо увеличить долю безналичных расчетов до хотя бы 70% (сейчас нет и 50%), а уже потом развивать тему электронных валют. В мире подобные идеи активно обсуждаются. Центробанкам таким образом станет удобнее контролировать денежную массу и финансовые транзакции населения, а налоговым органам будет проще отслеживать фискальные операции, хотя это и идет вразрез с интересами определенных групп влияния. Даже сейчас далеко не везде можно получить кассовый чек при покупке, чего уж говорить о e-гривне», — подытожил Андрей Гойлов.

Кстати, стоит напомнить, что неофициальная украинская криптовалюта, карбованец, существует уже несколько лет. Она была создана еще в 2016 году несколькими украинскими энтузиастами, которые пожелали остаться неизвестными. Сейчас данным проектом занимаются волонтеры из разных стран.

Фото Pixabay

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter