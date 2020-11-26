Тренды макияжа зима 2020-2021: золото, неон, ретрострелки

Зима близко, а вместе с ней и смена трендов макияжа. Что же ждет нас в новом сезоне? Мы внимательно присмотрелись к работе визажистов на модных показах и готовы поделиться самыми популярными тенденциями. И да, приятная новость для любительниц декоративной косметики: макияж без макияжа постепенно сдает свои позиции, а на его место приходят новые сочные оттенки для яркого мейка. Ну что ж, рассмотрим все на примерах.

Стрелки а-ля Эми Уайнхаус

Сами по себе стрелки почти каждый год остаются в тренде. Меняется только их форма и, конечно, цвет. Этой зимой нас ждет повальная мода на широкие стрелки в стиле ретро. Такой акцент на глаза может заменить весь остальной визаж, и любая другая декоративная косметика для макияжа может не понадобиться. Достаточно выровнять тон, подкрасить губы нюдовым блеском — и отличный дневной мейк готов. А для того чтобы придать сексуальности вечернему образу, достаточно добавить помаду в винной гамме.

Мыльные брови

Этот тренд был безумно популярен летом и все еще остается в топе бьюти-тенденций. Многие бренды выпускают наборы, состоящие из специального мыла и щеточки, на радость модницам. Но если вы не уверены, подойдет ли вам такая укладка бровей, просто воспользуйтесь пенкой для волос — эффект будет ничуть не хуже, а возможно и лучше. И никакого липкого финиша. В том случае если ваши брови не слишком густые от природы, дорисуйте их волосковой техникой карандашом подходящего тона. А уж затем зафиксируйте. Для вдохновения посмотрите фото с показа Brandon Maxwell.

Синий и его оттенки

Наверняка вы слышали, что известный сайт Pantone объявил цвета будущего года. В подборке их не меньше десятка, но всем, включая дизайнеров, запал в сердце красивый ультрасиний. Видимо поэтому во многих коллекциях мы наблюдаем тотальное присутствие синих оттенков. К примеру, японский модельер Тадаши Шоджи продемонстрировал на моделях полоски цвета электрик на подвижном веке, имитирующие стрелки, или небрежно нанесенные тени до самых бровей. Так что сегодня косметика для макияжа глаз пестрит вариациями этого необычного цвета, и вы легко сможете повторить модный лук.

Губы без четкого контура

Этот тренд — разновидность так называемого эффекта зацелованных губ. Отличается чуть более насыщенными оттенками помады. Визажисты утверждают, что для зимы идеально подойдут ягодные палитры. Они отлично смотрятся в период отсутствия ярких цветов в природе и даже способны поднять настроение. Наносить такие тона можно просто пальцем, вбивая пигмент, не стараясь вычертить контур, а наоборот размывая его. Такой мейк смотрится весьма эффектно и свежо. Вдохновляйтесь идеями Fendi и Chloé.

Монохромность

Отличная идея воспользоваться одной гаммой или средством для создания всего образа. Например, мультифункциональный стикер-румяна нежно-розового оттенка можно использовать и как тени, и как помаду, а также для того, чтобы подчеркнуть яблочки щек. Такой лук станет альтернативой поднадоевшему тренду «no makeup». К подходящим для такой цели относятся коричневые, медные, терракотовые тени и блески.

Сияющая кожа

Новомодной тенденцией Glass Skin мы обязаны южнокарейским брендам. Именно они ввели моду на эффект сияющего лица. Добиться его непросто, ведь для этого нужно обладать очень чистой и ровной кожей. Но если очень захотеть, то все-таки можно. Визажисты рекомендуют начинать с ухаживающей питательной маски и не игнорировать праймеры. Они дадут правильную основу для дальнейшего нанесения средств, создавая соответствующий глянцевый влажный тон.

Пробуйте, экспериментируйте и меняйтесь. Ведь это и есть залог успеха. А мы напомним, что совсем скоро нас всех ждет самая большая распродажа года — блекфрайдей. Когда можно приобрести все трендовые новинки макияжа по очень выгодным ценам. Присмотреть желанные обновки стоит уже сейчас, чтобы внимательно следить за скидками.

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