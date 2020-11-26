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«Человека обрекли! Его повезли убивать»

13:48 26 ноября 2020
Игорь Цепенюк

26 ноября на Тернопольщине хоронят волонтера Игоря Цепенюка — мужчина болел коронавирусом и нуждался в гемодиализе. Он лечился в районной больнице, но для гемодиализа его было готово принять медучреждение Бучача, однако после долгой и тяжелой дороги Игорь Цепенюк умер в «скорой» под дверью бучацкого инфекционного отделения — медики не смогли его реанимировать. О произошедшей трагедии рассказала его супруга Валентина.

«Сегодня примерно в 16 часов мы будем хоронить нашего любимого мужчину, дорогого отца, дедушку, свекра, шурина, свата, для многих — друга, для всех — Человека с большой буквы, — пишет Валентина Цепенюк на своей страничке в соцсетях. — Никого не приглашаю с нами провести его в последний путь, потому что у нас ковид. Будет ограниченное количество людей. Самые родные. К сожалению, даже не смогу обнять старшего сына и невестку, чтобы не подвергать их опасности.

Вы помолитесь за него в это время. Кто захочет, сможет позже навестить его могилу. Кладбище села Подгороднее, недалеко от входа слева.

Сегодня паталогоанатом сделает вскрытие, затем тело моего мужа приведут в порядок, оденут и привезут домой. Я счастлива, что он сможет проститься с домом, который 10 лет строил, любил, лелеял для семьи. Хотел большую семью — у нас огромный стол, за которым все должны помещаться!

Мы с младшим сыном вчера целый день убирали, чтобы должным образом встретить папу. Не успели, потому что силы на пределе. Я чуть хожу. Но сегодня закончим.

Мне сказали, что посты о моем муже взорвали Интернет. Пишет вся Украина, иностранные СМИ. У меня нет ни сил, ни желания сейчас что-то читать. Но, возможно, смерть моего мужа что-то изменит в этой СИСТЕМЕ, или как еще это непонятное явление назвать?!

Вы представьте, что по сути произошло!

Мужа спасали, как могли. В районной больнице весь персонал работает, как лошади! Они не ходят, они бегают. В защитных костюмах. Не знаю, как в других больницах, но в этой идет реальная борьба за каждого пациента.

Кислород подается бесперебойно. Те моменты, когда меняют баллоны с кислородом, очень тяжелые, потому что вдруг сатурация кислорода в легких падала на 50. Нам из реанимации принесли концентратор. Муж был подключен к прямому потоку кислорода и к концентратору. Концентратор перегрелся и засбоил.

У каждой кровати есть выход кислорода. От моей кровати кислород еще напрямую подали в нос. Два потока кислорода. И ему не хватало. Когда меняли баллоны, я быстро переключала его на концентратор. Появлялся кислород — в обратном направлении.

И человеку в таком сверхтяжелом состоянии в Тернополе нельзя было делать гемодиализ, потому что областная отказалась. Бучач принимал. И человека обрекли! Его повезли убивать.

И я все время теперь думаю, раскладываю, ищу варианты — а их НЕ БЫЛО. Шансов у моего мужа НЕ БЫЛО! Система его вышвырнула. Для системы это статистическая жертва. И виновных нет. И ни с кого не спросишь.

И я теперь всю жизнь буду думать, о чем он думал той проклятой дорогой? Или он мне простил, что я не отказалась от Бучача? Он так просил — откажись, я не доеду! А ВЫХОДА НЕ БЫЛО! А вариантов не было!

Мне с этим жить. Я так хотела его спасала и не смогла! Благодарю Бога, что была с ним эту неделю его ада. Лишь бы он мне простил".

Фото со странички Валентины Цепенюк в соцсетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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