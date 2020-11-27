«Человек сознательно неделю приходил на работу, контактировал с клиентами, зная, что у него дома ковид»
Журналист Сергей Гришин рассказал историю о том, как украинцы в период пандемии коронавируса беспечно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих
«COVID зарисовки.
Реальная история из жизни.
Оболонь, кофейня в МАФе. Баристами работают муж и жена.
На прошлой неделе на работу выходит только муж.
Работает в течение недели, продает кофе, круассаны, сэндвичи.
— А где жена? Спрашивают у него в четверг.
— Да болеет, ковид.
На этой неделе уже и он не вышел, болеет дома.
То есть, человек сознательно неделю приходил на работу, контактировал с клиентами, зная что у него в доме ковид.
Думаю, таких историй тысячи.
Морали не будет", — написал в Facebook Сергей Гришин.
Напомним, на утро 27 ноября в Украине подтверждено почти 700 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболело 16218 человек.
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