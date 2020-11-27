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«Человек сознательно неделю приходил на работу, контактировал с клиентами, зная, что у него дома ковид»

9:56 27 ноября 2020
женщина

Журналист Сергей Гришин рассказал историю о том, как украинцы в период пандемии коронавируса беспечно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих

«COVID зарисовки.

Реальная история из жизни.

Оболонь, кофейня в МАФе. Баристами работают муж и жена.

На прошлой неделе на работу выходит только муж.

Работает в течение недели, продает кофе, круассаны, сэндвичи.

— А где жена? Спрашивают у него в четверг.

— Да болеет, ковид.

На этой неделе уже и он не вышел, болеет дома.

То есть, человек сознательно неделю приходил на работу, контактировал с клиентами, зная что у него в доме ковид.

Думаю, таких историй тысячи.

Морали не будет", — написал в Facebook Сергей Гришин.

Напомним, на утро 27 ноября в Украине подтверждено почти 700 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболело 16218 человек.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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