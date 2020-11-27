Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал заявление народного депутата Украины из группы «За майбутнє» Игоря Палицы о том, что успешные страны в долг не берут.

«Палица говорит, что успешные страны не берут в долг. Хм. Просто на будущее. Чтобы вы не говорили, что вас не предупреждали. В долг сейчас не берут Венесуэла и Северная Корея, — пишет Фурса на своей страничке в социальных сетях. — А берут в долг сейчас Польша и Австралия, США и Саудовская Аравия. Да и вообще все, кроме Северной Кореи и Венесуэлы. Потому что последним не дают в долг. Они бы может и взяли. Но дурных нема.

Так что если вы дадите власть Палице и его друзьям, и они сделают в Украине Венесуэлу, то вы потом не жалуйтесь. Ведь они прямо сейчас говорят. Это — модель успеха. Так они видят успешную страну. А то, что инфляция в миллион процентов, голод и наркобароны во власти — то это просто не помеха успеху.

Это и есть успешный успех для премьер-министра от Коломойского.

Искренность посипак Коломойского радует…"

Иллюстративное фото с Pixabay.

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