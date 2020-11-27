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«Это чей-то тонкий расчет на то, что дети быстрее переболеют, а бабушки с дедушками быстрее перемрут?»

11:17 27 ноября 2020
Дедушка и внук

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец обратил внимание на парадоксы украинской «коронавирусной» действительности.

«Парадоксы украинской действительности. Ситуация с пандемией в стране резко ухудшается. За последние сутки число заболевших коронавирусом превысило 16 тысяч человек. И речь ведь идет только об официально зарегистрированных случаях, — пишет Александр Швец на своей страничке в соцсетях. — Свободных мест для зараженных ковидом теперь у же днем с огнем в государственных медицинских учреждениях невозможно найти, а в частных клиниках ни за какие деньги во многих случаях даже не могут пойти навстречу.

Руководители ряда министерств и авторитетные эксперты заявляют о необходимости срочного объявления жесткого локдауна — хотя бы на три недели! — чтобы прервать стремительно нарастающую цепочку заражений…

И в это же время в большинстве киевских школ (очевидно, подобная тенденция наблюдается и по всей стране) руководство с маниакальной настойчивостью требует обязательного (!) личного (!) присутствия учеников в не проветриваемых классах, фактически без защитных масок (ведь за всеми детьми не уследишь), без соблюдения социальной дистанции (!). Как это понимать, господа хорошие? Кто-то решил, что, поскольку дети легче переносят заболевание коронавирусом, обречь их на скорейшее прохождение через это пандемическое испытание?

А о том, что, столь же легко перенося вирус в семьи, они могут стать источником заражения ковидом родителей, дедушек и бабушек, строго соблюдающих карантинные требования в метро, в магазинах, аптеках и других общественных местах, но при этом остающихся незащищенными в своих собственных семьях, кто-нибудь из власть имущих подумал?!

Или же это чей-то тонкий расчет на то, что дети быстрее переболеют — и потом здоровее будут, а бабушки с дедушками быстрее перемрут — и тем самым снимут непосильную нагрузку с Пенсионного фонда? Так сказать, два в одном — и одну проблему решим, и с другой попутно (!) справимся?

Включите голову, господа, если она еще остается у вас в рабочем состоянии. Что вы делаете? Что это за нелепые потуги с «карантином выходного дня», когда на открытых рынках людям собираться категорически запрещено, а в запертых школьных помещениях дети часами находиться обязаны?! Где же хотя бы элементарная логика?"

Фото с Pixabay.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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