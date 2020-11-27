Курсы доллара и евро снова пошли вверх: прогноз на следующую неделю

После недолгой стабилизации в середине недели курс гривни вновь начал падать. Со среды, 25 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, евро — на 17 копеек. В пятницу, 27 ноября, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,44 грн за доллар и 33,85 грн за евро. На наличном рынке валюта подорожала на 10−20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,35 грн, купить — по 28,54 грн; евро — сдать по 33,58 грн, купить — по 33,96 грн. Западные аналитики ухудшили прогноз экономического спада в Украине в связи с ростом числа заболевших COVID-19, и считают, что МВФ таки предоставит финансовую помощь, но уже в следующем году.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос во всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,13 до 28,44 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,34−28,35 грн до 28,45- 28,46 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю подскочили с 28,21−28,44 грн до 28,33−28,53 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки.

Аналитики Инвестиционного банка J. P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4%. В следующем году рост экономики составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%. В середине сентября J. P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4% с восстановлением на 6% в следующем году. Аналитики Инвестбанка ожидают, что сотрудничество Украины с МВФ возобновится в первом квартале 2021 года с последующей выплатой в размере 700 млн долларов во втором квартале — при достижении конкретного прогресса по бюджету и урегулировании ситуации вокруг решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. Всего в J. P. Morgan ожидают 1,4 млрд долларов поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.



На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет — по 28,5−28,7 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

В Нацбанке также признали, что в нынешнем году Украина не получит помощи от МВФ.

«Вчера межбанк функционировал в режиме поставки оплаченной валюты на следующий день, так как в США отмечался День благодарения, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Гривня к доллару не смогла опуститься ниже уровня 28,40 грн. НБУ и нерезиденты в торгах участия не принимали.

Призыв министра МВД Арсена Авакова ввести для экономики четырехнедельный локдаун негативно повлияет на настроения инвесторов. Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова подтвердила информацию о том, что Украина не получит транш от МВФ в текущем году. В такой обстановке следует ожидать повышенного спроса на валюту со стороны нерезидентов. Кроме того, девальвация гривни привела к росту государственного долга до 2,3 трлн гривен (прирост в октябре составил более 22 млрд гривен), из которых внутренний долг составляет 38,76%.

Однако, по заявлению Кабмина, уточненный проект закона о государственном бюджете на 2021 год согласован с МВФ, что может стабилизировать рынки. Режим «карантина выходного дня» при этом сдерживает спрос на валюту со стороны импортеров.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, незначительно ослабнет — до 33,84 грн", — считает Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают, что на валютном рынке сохраняются девальвационные ожидания в отношении гривни.

«Курс гривни в пятницу, 27 ноября, держится на отметке 28,46 грн за доллар после того, как Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной Раде, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В проекте бюджета удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко оценивает дефицит госбюджета в текущем году не менее чем 3 млрд долларов из-за отсутствия кредитных средств от международных партнеров. Ранее министр заявлял, что Минфин ожидает незначительного перевыполнения доходной части бюджета.

После вчерашнего выходного дня в США рынок сегодня активизируется, что отразится на объемах. Продавцы и покупатели будут стараться закрыть свои «долги» после вчерашнего простоя, в результате чего рынок может получить импульс направленного движения. Мы сохраняем девальвационные ожидания, поэтому склоняемся к плавному подорожанию доллара.

Вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45−28,5 грн за доллар", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Кстати, на фоне пандемии коронавируса в последнее время резко вырос курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина. Его стоимость уже вплотную приблизилась к отметке 20 тысяч долларов. Аналитики рассказали «ФАКТАМ», с чем связано подорожание виртуальных денег и как рынок электронных активов работает в Украине.

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