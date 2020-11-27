Заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос посетовал на то, что Украине не хватает четкого и эффективного политико-военного управления, а также раскритиковал представителей делегации в Трехсторонней контактной группе.

«27 ноября — похороны погибшего от пули российского снайпера воина 72-й механизированной бригады — старшего солдата Вячеслава Минкина. Соболезнования родным и побратимам, — пишет Сергей Кривонос в личном блоге в социальных сетях. — Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего героя… Интересно, будет ли кто-то от офиса президента, командования ВСУ, и Сухопутных войск присутствовать на похоронах? Вряд ли…

Для большинства война — что-то такое далекое и чуждое для их сознания. Война была далеко, ее не видели и не понимали того, что происходило с 14-го года. Но война продолжается, и как бы мы ни хотели мира, его можно установить только с позиции сильного!

Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны? О всех — не уверен.

Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович — врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии на украинцев ложью.

Пока оставим этих «остапов бендеров украинской дипломатии» в покое. Время 100% расставит точки над «і». К тому, что сказано Геннадием Геннадьевич Москалем, даже нечего добавить — четко, кратко, верно.

Вернемся к реалиям сегодняшнего дня. Выводы по собственной войне с русскими агрессорами мало кто делает. Не желает вспоминать реалии и ошибки военного руководства.

Возможно, хоть проанализируют пример, который является наиболее приемлемым для Украины для подражания — армяно-азербайджанская война:

четко расставлены приоритеты в применении оружия;

волевое руководство президента Азербайджана;

сильная армия;

всенародная поддержка армии и ее Верховного Главнокомандующего;

государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления.

Берите изучайте и следуйте. Это все касается не только военного руководства, но и политического. «Чужого не чурайтесь и своего не забывайте».

Хотя для них наша война с Россией — то такое далекое … Они не хоронили своих погибших, в глаза матерям и вдовам не смотрели. Для них война, к сожалению, на уровне компьютерной игры «Call of duty».

Наш агрессивный сосед — не добрый медвежонок. Для меня это кровожадный хищник. Следует иметь сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели — крепкая мощная Украина, возвращение наших территорий и достижение мира на условиях Украины. Это именно то, чего нам не хватает.

Это то, чему нужно поучиться на примере Азербайджана. Si vis pacem, para bellum (лат. «если вы хотите мира, готовьтесь к войне») — это не теорема, это аксиома".

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