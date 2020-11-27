Повышение адвалорного акциза на сигареты сделает их более доступными, но не увеличит сборы в бюджет, — СМИ

Инициатива депутата из фракции «Слуга народа» Евгения Петруняка по увеличению адвалорного акциза на сигареты с 12% до 16% вопреки обещанному увеличению поступлений в бюджет приведет к их снижению. Петруняк уже подал законопроект 3044а-1, но Минфин выступает против. Об этом говорится в материале «Деловой столицы».

Как пишет издание, акцизы на сигареты бывают трех видов: специфический, минимальный и адвалорный.

«Первые два рассчитываются исходя из количества проданных сигарет, — объясняет издание. — Существует некая сумма, которую производители обязаны заплатить за определенное количество сигарет».

Ежегодное повышение акциза (на 20%) является обязательством Украины, закрепленным в Соглашении об ассоциации с ЕС. С января 2021 г. специфический акциз в Украине составит 1088,64 грн за 1000 сигарет, в 2022-м — 1306,37 грн, в 2023-м — 1567,64 грн, а в 2024 г. — 1881,17 грн. Минимальный налог тоже увеличивается на 20% в год, и если с начала следующего года он вырастет до 1456,33 грн за тысячу сигарет, то в 2024 г. составит 2516,54 грн.

В отличие от специфического и минимального акцизов, адвалорный рассчитывается не от количества товара, а от его цены.

«Но есть один секрет: согласно формуле, обязательство по уплате адвалора наступает лишь тогда, когда стоимость сигарет превышает определенный порог, который сейчас составляет 51,07 грн за пачку из 20 сигарет», — объясняется в материале.

Чтобы на законных основаниях не платить адвалорный акциз, производители вместо дорогих сигарет переориентируют производство на более дешевые марки — более доступные потребителю, а ВОЗ прямо рекомендует не делать этого.

Петруняк утверждает, что его инициатива даст дополнительные 3,5 млрд гривен бюджетных поступлений, однако в Министерстве финансов эту логику опровергают. Поступления от адвалорного акциза вот уже несколько лет держатся на отметке около 3,5 млрд, а повышение на 4% уж никак не удвоит его размер.

В Украине, пишет издание, есть всего лишь одна табачная фабрика, которая выпускает исключительно дешевые марки сигарет и автоматически не попадает под действие адвалора, — Львовская.

«Инициаторам повышения налогов на табак надо выбрать одно из трех: либо они действительно против табака, либо они не против табака, но за пополнение бюджета от него, либо они просто подыгрывают конкретному игроку рынка», — заключает автор в своем материале.

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