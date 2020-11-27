Кирилл Шевченко: что известно о главном банкире Украины

В детские и юношеские годы будущий глава Нацбанка Украины Кирилл Евгеньевич Шевченко рос в обычных для его поколения условиях. Семья и среда, в которой воспитывался мальчик, способствовала развитию таких личностных качеств, как трудолюбие, целеустремленность и ответственность.

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года в России, в городе Тула. Его отец по профессии был шахтером, а мама — журналисткой. Спустя несколько лет родители переехали в Украину и поселились в шахтерском городке Стаханове. Здесь Кирилл Шевченко получил среднее образование и начал трудовую деятельность перед поступлением в вуз.

Заложенные в родительском доме основы семейного уклада впоследствии продолжил и в собственной семье. С женой Юлией, с которой рука об руку идут по жизни уже более 20 лет, они воспитали дочь. Сейчас она уже взрослый человек, самостоятельно определяющий свой жизненный путь, увлекается спортом и изучает иностранные языки. Шевченко гордится своей семьей и считает ее своим главным достижением.

Свободное время Кирилл Евгеньевич посвящает спорту. В последнее время он активно занимается кайтсерфингом. Ранее достаточно серьезно увлекался альпинизмом.

Кирилл Шевченко более 20 лет является участником финансового рынка, имеет множество профессиональных наград, дипломов и сертификатов.

Начало пути

Первым местом работы юноши была одна из шахт в Стаханове. Почти два года перед поступлением в вуз будущий глава Нацбанка посвятил работе на шахте. Он трудился ремонтником и, конечно, думал о своем будущем. В то время молодой человек выбирал между профессиями экономиста и журналиста.

Судьбоносное решение

Однако в результате юноша решил попробовать себя в новом для постсоветского пространства, загадочном для несведущих и многообещающем для думающих людей банковском деле. Это был определяющий шаг. В будущем ему фактически предстояло учиться и развиваться в профессии параллельно со становлением банковской системы независимой Украины.

Площадка для получения высшего образования была выбрана достойная — Харьков, инженерно-экономический институт (ныне Харьковский государственный экономический университет), который тогда заслуженно считался одним из сильнейших в стране вузов, готовивших специалистов для финансового сектора. Здесь он обучался по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». В 1994 году выпускник получил диплом и ступил на профессиональную стезю, которой следует уже более 25 лет.

Это было сложное и интересное время. Страна входила в неопределенный период разрушения старых экономических связей, действовавших при советской командно-административной модели управления, и построения гибких рыночных отношений, реформирования экономики. Устойчивая банковская система, стимулирующая конкуренцию, поддерживающая денежно-кредитные связи, обеспечивающая финансовую дисциплину на уровне страны, выход на международные рынки и привлечение инвесторов, была нужна как воздух. Но профессионалов, знающих, как необходимо действовать в новых условиях, были единицы.

Первый банковский опыт: «Украинский кредитный банк» и «Аваль»

Перед пытливым и настойчивым молодым специалистом открывались хорошие перспективы профессионального роста. Его первым местом работы после учебы стал харьковский филиал «Украинского кредитного банка», где он на практике применял полученные в институте знания. Стартовая позиция — экономист. Сначала специализировался на операциях со вкладами, затем трудился в кредитном отделе.

Важной ступенькой в карьера стала работа в банке «Аваль» (его филиале в Харькове) в 1995 году. На тот момент это был один из самых прогрессивных банков в Украине. Здесь молодой специалист получил возможность на деле изучить особенности сотрудничества с международными финансовыми структурами и требования глобального финансового рынка. «Аваль» уже был аккредитован для взаимодействия с проектами ЕБРР, работал с такими международными платежными системами, как Western Union.

Устойчивый рост

Довольно быстро перспективный финансист получил предложение перейти в банк «Финансы и Кредит» на позицию начальника отдела. Банк недавно начал работу в Украине и нуждался в толковых специалистах. В этом учреждении молодой банкир проработает около 11 лет и внесет большой вклад в развитие финансового учреждения и сделает хорошую карьеру, достигнув топовой должности заместителя председателя правления. Когда в 2006 году Шевченко покинул банк, тот уже являлся одним из 10 крупнейших украинских финансовых учреждений. Его филиалы и банкоматная сеть работали по всей стране, а среди клиентов были крупные торговые и производственные предприятия.

Расширение компетенций: государственная служба

Полученный в коммерческих банках опыт работы пригодился на государственной службе. В 2006 году Кирилл Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение. Оно создавалось с целью активизации рынка ипотечного кредитования в стране. Чтобы добиться этого, требовалось удешевить ипотечные кредиты, ставки по которым были недоступны для широких слоев населения.

В период своего руководства ГИУ Кирилл Шевченко выступил инициатором выпуска гарантированных государством облигаций, что способствовало повышению доступности ипотечных кредитов. Такой шаг был сделан на фондовом рынке Украины впервые. Об успехе начинания свидетельствовал спрос на этот финансовый инструмент. Позже для повышения ликвидности рынка и исключения зависимости от гарантий правительства для реализации жилищных программ ГИУ начнет выпускать и облигации, не гарантированные государством.

В 2009 году Кирилл Евгеньевич покинул ГИУ и приступил к работе в качестве советника премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В том же году он вошел в Наблюдательный совет национализированного «Укргазбанка», а позже был назначен первым замом председателя правления. Эффективный менеджмент восстановил платежеспособность банка и спас его от ликвидации.

«Украгазбанк»

Особая глава в карьере главы Нацбанка — «Укргазбанк». В Украине это уникальный пример национализации проблемного банка, после которой работоспособность учреждения была полностью восстановлена. Теперь это успешный украинский банк, в чем есть большая заслуга Кирилла Евгеньевича. Антикризисные мероприятия, проведенные его командой, позволили банку остаться на плаву. Бизнес-модель финансирования в инновационные проекты, которую начал реализовывать вернувшийся в конце 2014 года в «Укргазбанк» на пост первого заместителя председателя правления Кирилл Шевченко, позволила сделать банк прибыльным.

На конкурсной основе

Председателем правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко назначили в 2015 году. Впервые в истории Украины подобное назначение проходило на конкурсной основе. Для допуска к участию в открытом конкурсе претендент на должность должен был соответствовать ряду критериев, учитывавших опыт и достигнутые на предыдущих позициях результаты, иметь опыт руководящей работы, хорошую кредитную историю и т. п. Всего на пост претендовали около 20 банкиров. Все кандидатуры рассматривала специально созданная комиссия. По результатам двух этапов отбора на должности председателя правления утвердили Кирилла Шевченко.

Экокредиты, экодепозиты и «зеленый» банкинг

Команда финансового учреждения под руководством нового главы, несмотря на низкие темпы кредитования в банковском секторе, за несколько лет удвоила портфель кредитов.

Под руководством Шевченко «Укргазбанк» успешно работал как с населением, так и с корпоративными клиентами. Обширный перечень услуг учреждения пополнялся новыми кредитными программами, банк поступательно наращивал активы и внедрял современные технологии, инвестировал в перспективные объекты, развивал малый и средний бизнес.

Кирилл Шевченко активно способствовал увеличению доли «эко-энергии» в украинской экономике. Например, с приходом на руководящую позицию Кирилла Евгеньевича «Укргазбанк» стал первым в Украине «зеленым» банком. С 2015 года учреждение начало ориентироваться на кредитование объектов «зеленой» энергетики. Он вошел в сеть «зеленых» банков, созданную по результатам соглашения, подписанного в 2015 году в Париже.

В свете этого банк регулярно выделял финансирование на проекты с экологической составляющей, которые содействовали энергоэффективности и снижению нагрузки на окружающую среду. В 2015—2019 гг. на экопроекты было выделено более 15 млрд грн. Причем кредиты для покупки и установки солнечных батарей и ветровых электростанций, служащих альтернативным источником электроэнергии, выдавались как предприятиям, так и физлицам. В качестве залога по кредиту клиенты могли указывать оборудование, приобретенное на кредитные средства.

Клиентам «Укргазбанка» начали предоставляться принципиально новые банковские продукты, такие как «экодепозит» и кредитная программа «5−7-9» для бизнеса и стартапов.

Показатели успешности и международные награды

Благодаря эффективной бизнес-модели уже по итогам 2015 года «Укргазбанк» вышел из убытков (убыток за 2014 год составил 3,4 млрд грн) и стал активным игроком на рынке. В 2019 году банком было получено 1,29 млрд грн прибыли.

Достижения банка в годы руководства Кирилла Евгеньевича отмечены рядом авторитетных международных наград.

В 2019 году «Укргазбанку» вручили награду от британского финансового издания Euromoney. Финучреждение было названо «Лучшим банком по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе». Награду торжественно вручали в Лондоне.

Банк два года подряд становился номинантом международной премии, учрежденной финансовым изданием Global Trade Review, как один из претендентов на звание «Лучший банк в Восточной Европе».

В числе других наград в 2019 году отличная работа финучреждения в области международных расчетов в евро была отмечена престижной наградой Operational Excellence Award, учрежденной Deutsche Bank.

Наградами оценен и личный вклад руководителя учреждения. На церемонии награждения национальной программы «Человек года-2017» Кирилла Шевченко назвали «Финансистом года».

Во главе НБУ: начало деятельности, планы и цели

16 июля 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Выступая в Верховной Раде перед народными депутатами, одиннадцатый руководитель финансового регулятора заявил, что поддерживает политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы страны и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы этот инструмент и дальше служил для укрепления фундамента экономического развития.

Одна из первоочередных целей на посту, по словам главы НБУ, — оживление кредитования в стране, ведь с начала 2020 года кредитный портфель украинских банков существенно сократился и в гривне, и в валюте.

«Негативно на потребность бизнеса в оборотных средствах повлияла ситуация с коронавирусом. А ведь достичь цели помогут именно ипотека и кредитование бизнеса, а не мелкие потребительские кредиты», — подчеркнул Кирилл Шевченко..

Как бывший руководитель Государственного ипотечного учреждения, Кирилл Шевченко делает ставку на ипотеку первичного рынка жилья.

«Жилищное строительство — это появление новых рабочих мест, рост ВВП и других экономических показателей. Поэтому Нацбанк намерен участвовать в разработке новых программ ипотечного кредитования и стремиться к прозрачности рынка первичного жилья», — говорит Шевченко.

В планах — дальнейшее сохранение макрофинансовой стабильности и недопущение гиперинфляции. Глава НБУ также декларирует продолжение сотрудничества с международными партнерами, начатое предшественниками.

«НБУ продолжит реализацию ранее разработанной совместно с МВФ и утвержденной Советом финансовой безопасности программы по снижению доли проблемных кредитов. Состоялись первые встречи с набсоветами госбанков, на которых обсуждалось выполнение мероприятий этой программы», — отметил он.

Глава Нацбанка является сторонником продолжения сотрудничества с МВФ в вопросах подготовки к приватизации госбанков. В этом плане Кирилл Шевченко, который уже руководил успешной подготовкой к приватизации национализированного «Укргазбанка», располагает бесценным опытом и четким видением ситуации.

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