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Политика

15 лет спустя: люстрированный Гриневецкий вернулся в кресло главы Одесской ОГА по указу Зеленского

19:51 27 ноября 2020
Вручение удостоверения

Президент Владимир Зеленский сменил главу Одесской областной администрации — вместо уволенного 4 ноября Максима Куцого этот пост занял Сергей Гриневецкий.

Он уже возглавлял областную администрацию 15 лет назад — при президенте Леониде Кучме, а поскольку в 1990—1991 годах занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, попал под люстрацию.

Тем не менее этот факт не повлиял на решение президента, и, вручая служебное удостоверение Гриневецкому, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является для нового губернатора родной, и он, как никто, знает все вопросы и потребности края.

«Президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы», — сообщает пресс-служба Офиса президента.

Напомним, ранее президент назначил также главу Харьковской областной администрации.

Фото Офиса президента Украины

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