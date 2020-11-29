Для многих день окажется очень плодотворным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Для успешного решения дел сегодня понадобится творческий подход. В этот день нежелательно давать обещания, связывать себя какими-то обязательствами.

ТЕЛЕЦ

День потребует от вас внимания и умения быстро переключаться с одного дела на другое. Будьте осторожны с новыми знакомствами — сейчас вы можете попасться на удочку аферистов.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день желательно большую часть времени посвятить отдыху. Выезд на природу или общение с друзьями подарят незабываемые моменты.

РАК

Нынешний период окажется не самым простым, но довольно таки плодотворным. Многое из запланированного удастся реализовать, хотя для этого придется приложить некоторые усилия.

ЛЕВ

Если хотите достичь отличных результатов, действуйте быстро и решительно. Ничего не оставляйте на потом, старайтесь со всем управиться в срок. Некоторым Львам звезды сулят романтическую встречу.

ДЕВА

Сейчас вы полны сил и энтузиазма. Можете смело браться за решение насущных вопросов. Порадует общение с близкими, однако не стоит злоупотреблять их заботой и терпением.

ВЕСЫ

Ожидается яркий и насыщенный день, который сулит вам немало приятных моментов. Те, кто несмотря на выходной сейчас находится на службе, смогут достичь профессиональных успехов.

СКОРПИОН

Во многом день окажется благоприятным. Благодаря своему обаянию и красноречию сумеете привлечь к себе на помощь единомышленников и быстро решить намеченное.

СТРЕЛЕЦ

Прежде чем браться за что-то новое, следует завершить все начатое ранее. Вам вряд ли хватит времени и сил на несколько дел сразу. Также сегодня желательно сократить расходы.

КОЗЕРОГ

Звезды сулят удачный день и готовы поддержать все ваши начинания. Сумеете многого достичь и с легкостью обойти все преграды на своем пути. Вечером могут порадовать новости, касающиеся кого-то из близких.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня не стоит спешить, иначе рискуете допустить ошибки. Могут оказаться полезными старые связи, благодаря которым удастся решить давнюю проблему.

РЫБЫ

Несмотря на то что забот окажется невпроворот, все-таки день в целом будет отличным. Благодаря хорошему настроению и оптимизму сумеете достичь многого. Вероятны новые знакомства, которые в будущем могут перерасти в серьезные отношения.

Хорошего вам дня!

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