Украинская певица Камалия рассказала, как ее муж бизнесмен Мохаммад Захур чуть не стал жертвой банковских аферистов

«ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ

В августе полиция раскрыло масштабную мошенническую схему хищения денег у клиентов банка. Преступники, стоящие за этой схемой, открыли колл-центры в Киеве и Днепре, в которых работало 300 человек, и предоставили им все необходимое оборудование для работы.

C помощью коррумпированных сотрудников банков и телефонных компаний мошенники смогли незаконно получить базы данных, содержащие номера телефонов клиентов украинских и международных банков, работающих в Украине.

Их сотрудники выдавали себя за представителей уважаемых банков и отправляли текстовые сообщения клиентам банка, утверждая, что кто-то пытался взломать их банковские счета. Затем сотрудники колл-центра звонили клиентам и обманом заставляли их передать данные своих банковских карт.

Теперь либо та же группа вернулась после дачи взяток прокуратуре, полиции или судам, либо, может быть, какая-то другая группа снова начала этот бизнес, используя те же или, может быть, свежие данные, используя тот же или, может быть, слегка измененный способ совершения преступлений, поскольку преступность — это не просто большой бизнес, это еще и крупный работодатель.

Буквально вчера это случилось с моим мужем, когда какие-то девушки под видом сотрудников «Альфа-Банка» позвонили ему с телефонов «Киевстар» 672 012 422; 673 087 398; 672 039 452; 672 012 372 и пытались его обмануть. Он, вместо того, чтобы сообщить им какие-либо подробности о своём счёте, сверился со своим менеджером по банковскому счету, работающим с его кредитными картами, который подтвердил, что ему никто не звонил из «Альфа-Банка» и что его счет не имеет дефицита, и таким образом избежал этой аферы, но я подумала, что должна поделиться этим с вами, как остерегаться таких фальшивых звонков, но еще и посмотреть, как «Киевстар» и «Альфа-Банк» отнесутся к этому вопросу.

Ведь, не трудно угадать, что их люди были вовлечены в предоставление такой информации посторонним. Кроме того, «Киевстар» же должен знать, кому принадлежат упомянутые 4 номера?", — написала Камалия в Facebook.

Напомним, ранее на утечке персональных данных клиентов поймали оператора мобильной связи lifecell.

«ФАКТЫ» рассказывали, как телефонные мошенники из колонии, представляясь сотрудниками банков, выманили у людей свыше миллиона гривен.

Фото viva.ua/

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