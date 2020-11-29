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«Второй день в киевском метро "лежит" система»

13:15 29 ноября 2020
в метро

Журналист Валерий Калныш рассказал о неудобствах в киевском метрополитене, где дала сбой система Kyiv Smart Card

«Второй день в киевском метро «лежит» система.

Нельзя купить электронные билеты или смарт-карт.

Есть шансы поехать, если на руках банковская карта.

По метро раздается записанный призыв пользоваться наземным транспортом.

Уверен, это не подготовка к локдауну. А вот про взлом системы — я бы не был так уверен.

В том числе, потому что запоем читаю сейчас «Sandworm», о которой рассказывал ниже. Пошел я на маршрутку", — написал в Facebook журналист.

Напомним, в столичном метрополитене периодически происходят сбои, когда пассажиры не могут воспользоваться е-билетами и Kyiv Smart Card.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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