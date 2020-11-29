«Второй день в киевском метро "лежит" система»
Журналист Валерий Калныш рассказал о неудобствах в киевском метрополитене, где дала сбой система Kyiv Smart Card
«Второй день в киевском метро «лежит» система.
Нельзя купить электронные билеты или смарт-карт.
Есть шансы поехать, если на руках банковская карта.
По метро раздается записанный призыв пользоваться наземным транспортом.
Уверен, это не подготовка к локдауну. А вот про взлом системы — я бы не был так уверен.
В том числе, потому что запоем читаю сейчас «Sandworm», о которой рассказывал ниже. Пошел я на маршрутку", — написал в Facebook журналист.
Напомним, в столичном метрополитене периодически происходят сбои, когда пассажиры не могут воспользоваться е-билетами и Kyiv Smart Card.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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