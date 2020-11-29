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Политика

«Первое заседание Харьковского облсовета должно состояться, как можно быстрее», — Степан Масельский

17:43 29 ноября 2020
масельский
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Чем скорее начнется первая сессия Харьковского областного совета, тем более качественным будет бюджет региона на 2021 год, и тем лучше будет работать социальная инфраструктура. Так считает Степан Масельский, которого выдвинула на пост заместителя главы облсовета самая большая фракция — «Блок Кернеса «Успешный Харьков», пишет сайт «РБК-Украина».

На 30 ноября запланировано заседание Харьковской областной территоральной избирательной комиссии. На нем будет определена дата открытия первой сессии облсовета, на которую соберется обновленный по итогам местных выборов-2020 состав депутатов.

Степан Масельский заявил, что выступает за скорейшее поведение первого заседания «послевыборного» Харьковского облсовета.

«Времени на раскачку нет: чем скорее мы соберемся, тем лучше. У областных депутатов серьезный набор задач, которые надо оперативно решать. Нужно принимать бюджет, утверждать целевые программы, от которых зависит стабильная работа социальной сферы — в том числе зарплаты учителей, врачей, находящихся на передовой борьбы с пандемией», — считает политик.

Напомним, что в Харьковский областной совет избрано 120 депутатов, из которых 46 представляют Блок Кернеса «Успешный Харьков», 29 ОПЗЖ, 17 «Слугу народа», 17 Блок Светличной «Разом», 11 «Европейскую солидарность».

По информации СМИ, 27 ноября состоялось собрание прошедших в областной совет депутатов «Блока Кернеса «Успешный Харьков», на котором Степану Масельскому было поручено начать переговоры о сотрудничестве со всеми остальными политическими силами.

«В нынешних непростых условиях самое главное помнить, в чем заключается смысл работы депутатов областного совета. Нас выбрали не ради ярких публичных выступлений и дискуссий, а для того, чтобы мы работали для людей Харьковщины», — подчеркнул Масельский.

Как известно, в настоящее время Степан Масельский, племянник легендарного первого губернатора Харьковской области Украины Александра Масельского, работает председателем Балаклейской районной рады (г. Балаклея Харьковской обл.). В начале «нулевых» был экономическим советником председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева, затем его заместителем, а впоследствии в конце 2004-начале 2005 гг. был назначен губернатором региона — самым молодым на то время в Украине.

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