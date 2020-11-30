Сохраняйте спокойствие и самообладание: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Первая половина дня окажется весьма благоприятной, так что постарайтесь все важные вопросы решить именно в этот период. Старайтесь ничего не откладывать на потом, действуйте быстро, не оглядываясь по сторонам.

ТЕЛЕЦ

Так как влияние позитивных тенденций сегодня продлится недолго, серьезные дела и проведение переговоров желательно запланировать на утро. Не исключено, что некоторым Тельцам придется в срочном порядке решать возникшие семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

На службе, вероятно, будет царить довольно напряженная обстановка. Виной тому могут быть разногласия между коллегами. И вам сегодня, скорее всего, придется выступить в роли третейского судьи. В личных отношениях старайтесь проявлять больше инициативы.

РАК

Звезды сейчас на вашей стороне, поэтому стоит незамедлительно воспользоваться таким шансом для решения важных вопросов. Это подходящее время для оформления документов, посещения различных инстанций.

ЛЕВ

Ожидается весьма плодотворный день. Сейчас вы способны достигнуть успеха там, где другим это может оказаться не под силу. Старайтесь правильно распределять нагрузки, чтобы к вечеру не упасть от усталости.

ДЕВА

Этот день подходит для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Следует проявить максимальную осторожность в любых финансовых делах. Если есть хоть малейшая тень сомнения, лучше отказаться от сделки или подписания договора.

ВЕСЫ

Приложите максимум усилий для того, чтобы довести до конца начатые дела. Будьте более внимательны к мелочам, сегодня они могут сыграть немаловажную роль. На личном фронте близкий человек окружит вас заботой и любовью.

СКОРПИОН

Нынешний день может начаться с незапланированных встреч или поездок, придется в срочном порядке вносить коррективы в намеченные планы. Предстоит решать весьма сложные и щекотливые вопросы, для этого сегодня вам будут необходимы спокойствие и ясный ум.

СТРЕЛЕЦ

Не суетитесь, старайтесь действовать в этот день четко и слаженно. Воздержитесь от принятия важных решений. Уделите больше времени семье, также можно сегодня заняться обустройством дома.

КОЗЕРОГ

На работе избегайте переутомления и конфликтных ситуаций. Так как ваш жизненный потенциал сейчас находится на низком уровне, желательно большую часть времени посвятить отдыху. Дети сегодня могут потребовать вашего пристального внимания.

ВОДОЛЕЙ

В профессиональной сфере проявляйте больше инициативы. Хорошо будут складываться дела, связанные с документооборотом, новые контакты окажутся весьма полезными. Проявите осторожность, находясь на дорогах, особенно в вечернее время.

РЫБЫ

Нынешний день не обещает каких-либо головокружительных успехов, но неплохие результаты гарантировать может. Полученная информация окажется полезной в решении накопившихся проблем. Не исключены солидные денежные поступления, однако не спешите их тут же тратить.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter