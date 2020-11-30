Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: время для жизненно важных решений

Астрологический прогноз на 30 ноября — 6 декабря

ОВЕН. На этой неделе успешными окажутся как новые проекты, так и старые дела, к которым сейчас пришло время вернуться. Ваши идеи и планы найдут поддержку у окружающих. Выходные посвятите семье.

ТЕЛЕЦ. В целом этот период порадует хорошими событиями и новостями. Правда, могут возникнуть некоторые преграды на пути к достижению цели, но вы с легкостью сумеете их обойти.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас полны творческих идей и замыслов. Однако приступать к воплощению их в жизнь пока не стоит. Тщательно все обдумайте, также неплохо было бы поискать единомышленников.

РАК. Наступает время перемен, которое сулит хорошие перспективы. Не стоит сейчас замыкаться в себе и копаться в прошлом. Постарайтесь избавиться от всего ненужного, мешающего двигаться вперед.

ЛЕВ. Этот период приготовил для вас много интересного как в профессиональной, так и в личной сфере. Фортуна может обратить на вас внимание, так что не упустите возможность воспользоваться подходящим моментом.

ДЕВА. Представится возможность реализовать давно вынашиваемые планы. Также удастся решить массу текущих вопросов. Уделите пристальное внимание своему здоровью, ближе к выходным берегитесь травм.

ВЕСЫ. На первый план могут выйти денежные вопросы. В этот период можно заниматься поиском дополнительных источников заработка, совершать сделки купли-продажи. На амурном фронте вас ждут приятные сюрпризы.

СКОРПИОН. На профессиональном поприще гороскоп обещает успех и процветание. А в личной жизни могут произойти события, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Выходные постарайтесь провести в тихой спокойной обстановке.

СТРЕЛЕЦ. Текущий период подарит неплохие возможности. Успешными будут встречи и переговоры, также удастся завести полезные связи. Финансовое состояние не должно вызывать никаких опасений, так что можно позволить себе крупные покупки.

КОЗЕРОГ. Сейчас не время расслабляться и плыть по течению. В ваших силах сделать максимум возможного, чтобы добиться успеха и повысить свой авторитет. Сосредоточьтесь на главном и не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства.

ВОДОЛЕЙ. Очень вероятно, что в этот период вы можете столкнуться с серьезными трудностями. Старайтесь реально оценивать свои силы, не лезьте напролом, лучшим вариантом будет поискать обходные пути. Выходные желательно провести в кругу семьи.

РЫБЫ. Ясный ум, дар убеждения и уверенность в собственных силах помогут добиться успеха в служебных делах. Несмотря на то, что на этой неделе вероятны денежные поступления, звезды советуют сейчас повременить с расходами.

Фото Pixabay

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