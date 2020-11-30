28.40 / 28.62 33.68 / 34.13
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Российские хакеры против Кремля»

8:50 30 ноября 2020
хакер

Российские хакеры замахнулись на лавры расследовательской группы Belingcat. Киберреволюционеры опубликовали список офицеров, переведенных в 2020 году на работу в ГРУ РФ. Об этом пишет в своем Telegram-канале Алексей Арестович.

«В русскоязычном сегменте интернета проявилась и активно набирает популярности новая группа киберреволюционеров, как они себя называют, «Cyber Revolution Committee». Судя по первым же громким публикациям, группа имеет потенциал наступить на пятки Belingcat…

Имеем возможность ознакомиться со списком потенциальных Чепиг и Башировых, применявших боевое отравляющее оружие на территории страны НАТО.

Группа опубликовала «Список выпускников 2020 года Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования „Военный университет“ министерства обороны РФ, направленных для прохождения службы в Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ».

Вероятно, что в связи с нижеследующей публикацией, карьера указанных и усовершенствованных российских разведчиков выпуска 2020 года закончилась, не начавшись. А в списке — парни в звании полковник/подполковник. Начало мне понравилось", — пишет блогер.

Фото pixabay.com

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

322

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

огневич

«На 5-й день болезни, о боги, началась пытка — пропало напрочь обоняние и вкус!»

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Таблетки

«Аспирин добавлен в исследование RECOVERY COVID-19»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер