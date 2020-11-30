«Российские хакеры против Кремля»

Российские хакеры замахнулись на лавры расследовательской группы Belingcat. Киберреволюционеры опубликовали список офицеров, переведенных в 2020 году на работу в ГРУ РФ. Об этом пишет в своем Telegram-канале Алексей Арестович.

«В русскоязычном сегменте интернета проявилась и активно набирает популярности новая группа киберреволюционеров, как они себя называют, «Cyber Revolution Committee». Судя по первым же громким публикациям, группа имеет потенциал наступить на пятки Belingcat…

Имеем возможность ознакомиться со списком потенциальных Чепиг и Башировых, применявших боевое отравляющее оружие на территории страны НАТО.

Группа опубликовала «Список выпускников 2020 года Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования „Военный университет“ министерства обороны РФ, направленных для прохождения службы в Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ».

Вероятно, что в связи с нижеследующей публикацией, карьера указанных и усовершенствованных российских разведчиков выпуска 2020 года закончилась, не начавшись. А в списке — парни в звании полковник/подполковник. Начало мне понравилось", — пишет блогер.

Фото pixabay.com



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