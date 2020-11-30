Доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что в Великобритании исследование Медицинской школы Университета Мэриленда показало благотворное влияние на здоровье пациентов с COVID-19 аспирина — у них фиксировалось меньше осложнений.

«Аспирин добавлен в исследование RECOVERY COVID-19, — пишет Ольга Голубовская на своей страничке в соцсетях. — Клиническая практика и новые исследования показывают, что аспирин может помочь выжить пациентам с COVID-19.

Британский профессор Питер Хорби из Оксфордского университета сообщил парламентскому комитету, что аспирин добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (RECOVERY), в котором рассматривается несколько вариантов лечения.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.



Согласно данным, опубликованным в журнале «Анестезия и обезболивание», было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице".

Фото с Pixabay.

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