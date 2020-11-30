Скичко и Жмак ставят под угрозу безопасность перевозок и судьбу целой отрасли, — СМИ

Народный депутат Александр Скичко и глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак своими действиями ставят под угрозу безопасность перевозок и будущее целой отрасли вагоностроения в интересах отдельных грузоотправителей, которые эксплуатируют парк подержанных вагонов. Об этом пишет УНИАН.

Издание отмечает, что Скичко поддержал инициативу «Укрзалізниці», согласно которой сроки службы отдельных категорий грузовых вагонов можно будет продлевать до 45 лет, разработанную монополистом в противовес решению Мининфраструктуры ограничить срок службы устаревшего подвижного состава.

Напомним, летом Кабмин ввел эмбарго на дальнейший ввоз таких вагонов. Однако рынок требовал также представить план списания уже работающего внутри страны б/у парка.

«По разным оценкам, в течение ближайших 7−9 лет списанию ежегодно подлежит 10−12 тыс. вагонов. Принятие плана модернизации подвижного состава позволит сгенерировать в ближайшие пять лет порядка 10% дополнительного ВВП — около 350 млрд грн, подсчитали вагоностроители. Отсутствие такого плана, наоборот, приведет к уничтожению целой отрасли, а десятки тысяч высококвалифицированных работников останутся на улице», — говорится в материале.

По мнению автора, инициатива «УЗ» — это фактически замораживание сегодняшней ситуации.

«По колеям будут продолжать ходить полуразваленные вагоны, которые приводят к авариям стоимостью миллионы гривен, а ремонты такого состава проходят только „на бумаге“. …Сроков эксплуатации в 45 лет нет ни в одной европейской стране и даже Россия и Казахстан „выдавливают“ свои подержанные вагоны с рынка, среди прочего, и с целью поддержки своих отечественных машиностроителей», — говорится в материале.

Как пишет УНИАН, такая инициатива «УЗ» может свидетельствовать о том, что новый глава правления Владимир Жмак уже определился с политическими покровителями и начал работать в их интересах.

«Его некомпетентность с лихвой будет компенсирована внешним управлением со стороны заинтересованных грузоотправителей, которые являются конечными „бенефициарами“ схемы с подержанными вагонами», — говорится в статье.

По словам автора, Скичко буквально недавно вместе со Всеукраинским аграрным советом, ассоциацией «Укрметаллургпром», «Укрведтранс», рядом других объединений промышленников стал активно агитировать за отказ от списания вагонов в интересах грузоотправителей. По данным СМИ, основная часть подержанного парка принадлежит пяти компаниям, среди которых — российская «Смарт-Логистик».

«По одной из версий, тему с вагонами и поддержкой „Укрзалізниці“ Скичко выбрал для себя в качестве приоритетной, чтобы занять пост министра инфраструктуры. Его нардеп якобы присмотрел для себя, как только кресло под Владиславом Криклием начало шататься. Однако гораздо более реалистичным выглядит сценарий, что бывший телеведущий может войти в историю как „гробовщик“ целой вагоностроительной отрасли, который, пойдя на поводу у меркантильных интересов отдельных участников рынка, поставил их бизнес-задачи выше приоритетов безопасности и развития инфраструктуры страны», — резюмирует издание.

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