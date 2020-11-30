«Про интеллектуальный локдаун Зеленского»

Блогер Сергей Фурса предполагает, что президент Зеленский с командой вынужденно практикуют двоемыслие. Выступая публично, им приходится скрывать свои истинные желания, а вместо этого декларировать приятные для аудитории тезисы. Именно так и рождается политика «интеллектуальных локдаунов»

Судя по всему, интеллектуальный локдаун, это когда твое собственное мнение не совпадает с твоей официальной позицией.

Тяжело так жить. Внутренне ты против мировой закулисы, рептилоидов и коварного Сороса. А официально вынужден говорить, что за все хорошее против всего плохого, говорить на английском и показывать, что готов играть по правилам, чтобы проклятые буржуины дали тебе денег.

Внутренне ты понимаешь, что коррупция — это нормально и вообще, традиция, а официально вынужден обещать с ней нещадно бороться.

Внутренне ты понимаешь, что Национальный банк создан, чтобы печатать деньги и поддерживать отечественного производителя, особенно производителя сериалов, а официально вынужден заверять, что независимость Национального банка для тебя святое и ты поддерживаешь политику инфляционного таргетирования (что бы это такое ни было на самом деле).

Внутренне ты понимаешь, что платить по долгам это моветон и кидать кредиторов есть вещь абсолютно нормальная, а официально вынужден говорить, что всегда будешь исполнять свои обязательства, потому как надо брать новые деньги в долг, чтобы было чем платить пенсии.

Внутренне ты хочешь смотреть сериал «Сваты», а вынужден писать, что нет ничего гениальнее, чем «Ход королевы» («Королевский гамбит»).

Внутренне, ты ненавидишь эти электронные декларации и того человека, который их выдумал, а внешне вынужден обещать вернуть обязательно электронное декларирование и даже предусмотреть наказание для тех, кто будет это правило нарушать.

Это ж какая психика такое выдержит. Мозг кипит. Приходится вводить локдаун.





Фото president.gov.ua

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