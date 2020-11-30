В обменниках евро уже дороже 34 гривен

Падение курса гривни, наблюдавшееся всю прошлую неделю, продолжилось и на выходных. С пятницы, 27 ноября, доллар подорожал на 3 копейки, евро — на 11 копеек. В понедельник, 30 ноября, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,47 грн за доллар и 33,96 грн за евро. На наличном рынке валюта также подорожала. Причем европейскую валюту банки продают уже дороже 34 гривен. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,38 грн, купить — по 28,62 грн; евро — сдать по 33,70 грн, купить — по 34,14 грн. Пандемия коронавируса и девальвация национальной валюты привели к резкому росту государственного долга Украины. По последним данным Счетной палаты Украины, за девять месяцев текущего года государственный долг нашей страны вырос на 17%, или на 347 млн грн. На ноябрь он составляет 2,3 трлн грн. Главная причина таких изменений, — девальвация гривни по отношению к тем иностранным валютам, в которых номинирован государственный долг Украины. Также увеличилась сумма выплат по долговым обязательствам страны. По сравнению с показателями 2019 года она выросла до 433 млрд грн. В Счетной палате отмечают, что этот фактор сделал невозможным выполнение других важных финансовых программ, в том числе и бюджетных. Обслуживание госдолга за период с января по конец октября 2020 года составило 13% доходов госбюджета страны.

«Доллар преодолел психологически важную отметку в 28,50 грн»

«В пятницу на межбанке были замечены нерезиденты с заявками на покупку валюты, и гривня опять оказалась под давлением, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Доллар США к гривне преодолел психологически важную отметку в 28,50 грн. НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия в пятницу по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,54 грн, евро против гривни укрепился до отметки в 34,08 грн.

Кабмин передал в Верховную Раду Украины проект бюджета на 2021 год. В его новой редакции дефицит бюджета снижен с 6% до 5,5% от ВВП. Достигнуто это было за счет пересмотра в сторону увеличения доходной части и снижению расходной. Такие параметры полностью устраивают МВФ, что повышает шансы на получение траншей уже в начале следующего года. Если парламентарии без проволочек примут главный финансовый план страны, это успокоит рынки на фоне слухов о введении локдауна для экономики.

На этой неделе определять судьбу курса будут нерезиденты. Вероятно, НБУ впервые за три недели появится на рынке с продажей долларов, что поможет замедлить темпы девальвации национальной валюты.

На текущей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшего роста к уровню 28,60 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, незначительно ослабнет — до 34,02 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают, что на стабильность национальной валюты могут повлиять планы правительства в очередной раз провести «большую приватизацию».

«Курс гривни в понедельник, 30 ноября, удерживается на уровне 28,5 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок удостоверился в своих ожиданиях в отношении сотрудничества с Международным валютным фондом после сообщения о том, что возможность предоставления Украине экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса не рассматривается.

Вместе с тем рынок «переваривает» изменения в бюджете на 2021 год. Среди статей доходов, которую рассматривает правительство как альтернативу заимствованиям и эмиссии, является приватизация. Каждый год закладываются большие поступления от продажи госимущества, и 2021-й не стал исключением. Правда, все предыдущие годы заявленных планов достичь не удалось. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что она стартует после завершения эпидемии COVID-19. Между тем послы стран «Большой семерки» (G7) заявили, что поддерживают приватизацию государственных активов в Украине и рассчитывают, что это откроет новые возможности для развития экономики страны.

Также рынок следит за данными по новым заражениям COVID-19 и ждет решений относительно дальнейших шагов по преодолению неконтролируемого роста числа заболеваний. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит находиться под давлением и может уйти в диапазон 28,5−28,6 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

«В декабре доллар будет торговаться в диапазоне 27,9−29,0 грн, евро — в диапазоне 33,3−34,6 грн»

Однако эксперты отмечают, что по итогам прошедшего месяца положение гривни по отношению к доллару нельзя назвать критическим, а вот по отношению к евро проблемы есть.

«По итогам ноября гривня оказалась достаточно стабильна к доллару, но заметно снизилась по отношению к евро, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,44 грн до 28,47 грн (+0,10%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,30 грн до 33,96 грн (+1,99%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. Столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти неизменившемся курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке. Так, валютная пара евро-доллар выросла за месяц с 1,1710 до 1,1930 долларов за евро (+1,88%), вернувшись к уровням самого начала сентября. По сравнению с октябрем рост доллара замедлился, а евро, напротив, ускорился. Месяцем ранее эти валюты выросли на 0,49% и на 0,51% соответственно.

Среди валют бывшего СССР гривня показала в ноябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривни оказался таджикский сомони (-8,5% за месяц), кыргызский сом (-3,5%), армянский драм (-2,9%), грузинский лари (-2,5%), молдавский лей (-1,2%), и узбекский сум (-0,5%). Если говорить о динамике с начала года, гривня снизилась к «американцу» на 16,8%. По этому показателю ее «опережают» белорусский рубль (-18,5%), российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%).

Из хороших для гривни новостей на конец ноября — Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП, или на 24 млрд грн.

Ожидания возобновления сотрудничества с МВФ могут поддержать гривню в среднесрочной перспективе. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9−29,0 грн, евро — в диапазоне 33,3−34,6 грн. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке", — отметил Вадим Иосуб.

Кстати, на фоне пандемии коронавируса в последнее время резко вырос курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина. Его стоимость уже вплотную приблизилась к отметке 20 тысяч долларов. Аналитики рассказали «ФАКТАМ», с чем связано подорожание виртуальных денег и как рынок электронных активов работает в Украине.

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