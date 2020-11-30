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«Неоплаченные финансовые обязательства Украины уже 15 млрд!!!! Это антирекорд»

14:25 30 ноября 2020
Деньги

Экономист, народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил тенденцию с оплатой Украиной финансовых обязательств, которая сложилась в последние недели.

«Ну что??? „Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства“ согласно отчету Казначейства за сегодня почти 15 млрд грн!!! На позапрошлой неделе эта цифра была 7 млрд, в прошлом уже 9. А сегодня 15 млрд!!! Это антирекорд за долгое время», — написал Ярослав Железняк в своем Facebook.

По его словам, это означает, что государство остановило выплаты по почти всем незащищенным расходам.

«Еще надо доказательства?» — задает он риторический вопрос.

Железняк также приводит график неоплаченных финансовых обязательств в течение 2020 года — из него следует, что в последние недели действительно произошел резкий скачок по неоплате.

Фото: pixabay.com

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