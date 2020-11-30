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Аграрии просят ВР принять законопроект о снижении НДС для продукции АПК, — СМИ

17:22 30 ноября 2020
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Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Аграрии призывают Верховную Раду принять законопроект № 3656 о снижении до 14% ставки НДС на продукцию АПК. Это решение поможет украинским сельхозпроизводителям не только пережить нынешний кризис, но и нарастить производство. Об этом пишет сайт «Цензор.НЕТ».

«Радует то, что закон уже проголосовали в первом чтении. Но сейчас пошли слухи, что некоторые парламентарии хотят помешать его принятию. Очень хочется верить, что НДС все же снизят. Это будет хорошим подспорьем для многих мелких и средних аграрных хозяйств», — говорит владелец небольшой семейной фермеры в Полтавской области Сергей Мельник.

По словам управляющего агрофирмой в Запорожской области Евгения Гуцало, снижение ставки НДС на продукцию АПК, которая не является продуктом конечного потребления, не приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.

«Мы занимаемся переработкой. Снижение НДС снизит наши затраты на закупку сырья. Мы сможем вложить их в модернизацию и нарастить объем производства. А с готовой продукции государство получить уже свои 20% НДС. Выгода для всех очевидна. Если Рада этот закон примет, она покажет свою обеспокоенность судьбой украинских аграриев», — говорит он.

Кроме того, как отмечает владелица сельхозпредприятия в Одесской области Наталья Иваненко, снижение НДС заставит многих недобросовестный аграриев выйти из тени.

«Многие фермеры до сих пор работают в „черную“. Иногда просто потому, что так они привыкли и не доверяют государству. Если НДС снизят, им не будет смысла прятаться. Бюджет от этого только выиграет», — считает Иваненко.

Как известно, инициаторами законопроекта № 3656 выступили народные депутаты из различных фракций и групп. Аграрии надеются, что такой всеобщий консенсус обеспечит принятие важного для отечественного АПК законопроекта.

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