28.39 / 28.60 33.73 / 34.17
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В Закарпатье местные депутаты открыто поют гимн Венгрии на присяге: видеофакт

20:01 30 ноября 2020
Депутаты

В Сюртовской ОТГ Закарпатской области председатель вместе с депутатами после присяги исполнили венгерский гимн. Об этом сообщается на странице «Закарпаття ТОП» в Facebook.

«Председатель ОТГ в интервью утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм. Разве это не разжигание межнациональной розни? О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государстве?» — написано в сообщении.

В комментариях пользователи возмущаются бездействием правоохранительных органов.

Пресс-служба СБУ сообщает, что в Закарпатье проведены обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Причиной послужила информация о причастности этой организации к фейковому распространению законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины. При обысках обнаружены материалы, которые популяризируют создание этнической автономии в Закарпатье.

Напоминаем, что недавно произошел скандал: венгерского топ-чиновника не пустили в Украину.

Фото: скриншот видео

309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Степан Власов с отцом

Сын Джигарханяна назвал настоящую причину смерти знаменитости

Королева Елизавета

Не царское это дело: экс-дворецкий принцессы Дианы рассекретил шокирующее хобби Елизаветы II

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер