В Закарпатье местные депутаты открыто поют гимн Венгрии на присяге: видеофакт

В Сюртовской ОТГ Закарпатской области председатель вместе с депутатами после присяги исполнили венгерский гимн. Об этом сообщается на странице «Закарпаття ТОП» в Facebook.

«Председатель ОТГ в интервью утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм. Разве это не разжигание межнациональной розни? О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государстве?» — написано в сообщении.

В комментариях пользователи возмущаются бездействием правоохранительных органов.

Пресс-служба СБУ сообщает, что в Закарпатье проведены обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Причиной послужила информация о причастности этой организации к фейковому распространению законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины. При обысках обнаружены материалы, которые популяризируют создание этнической автономии в Закарпатье.

Напоминаем, что недавно произошел скандал: венгерского топ-чиновника не пустили в Украину.

Фото: скриншот видео

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