1 декабря 2020

Человека, о котором пойдёт сегодня речь, уже при жизни называли легендарным. Ещё бы, ведь его именем была названа самая высокая горная вершина нашей планеты. А произошло это вот как. Родившийся в Уэльсе в 1790 году Джордж Эверест после окончания училища в 16-летнем возрасте был направлен на службу в Британскую Индию. Во время работы в геодезической службе он два года провёл в экспедиции на острове Ява, а затем по возвращению в Индию занялся там геодезической съёмкой. Именно под его руководством были зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев. Однако определить в то время их точную высоту не было никакой возможности.

В 1843 году полковник Джордж Эверест выходит в отставку и возвращается в Англию. Словно спеша наверстать упущенное, сэр Джордж обзаводится семьёй, в которой один за другим рождаются шестеро детей, и все свои силы и знания посвящает работе в Королевском Географическом Обществе, вице-президентом которого его вскоре и избирают. В это же время одному из самых его любимых и верных учеников Эндрю Во удаётся с помощью новейших приборов определить реальную высоту каждой из зафиксированных Джорджем Эверестом гималайских вершин. Во приходит к выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. С его подачи ровно 155 лет назад, в 1865 году, гора, носившая прежде тибетское имя Джомолунгма (о чём мистеру Во, кстати, не было известно), получает название Эверест. Рассказывают, что сам сэр Джордж был категорически против этого. Но его именитые коллеги по Королевскому Географическому Обществу настояли на этом решении. А ровно через год, пребывая на вершине научной славы и справедливого признания его заслуг перед человечеством, сэр Джордж покинул наш бренный мир и был похоронен в Гринвиче.

Первое восхождение на Эверест было совершено в 1953 году новозеландским альпинистом Эдмундом Хиллари и непальским шерпом Тенцигом Норгеем. В работе той экспедиции принимали участие 30 шерпов. Эверест настолько высок (8848 метров!), а климат его настолько суров, что на самой горе практически никто не проживает. А вот её подножия населены тибетскими народами. Самые известные из них — шерпы являются незаменимыми для покорителей горных вершин помощниками, выполняющими функции носильщиков-проводников.

Вершина Эвереста покрыта слоем твёрдого снега. Кислорода там на треть меньше, чем на уровне моря. Средняя температура воздуха в июле колеблется в пределах 18−20 градусов мороза, а в январе достигает отметки 36−40 градусов мороза. Самыми благоприятными месяцами для восхождения на Эверест считаются апрель и май, так как в это время сильные ветра обычно отсутствуют. Несмотря на очень высокую стоимость восхождения (до 85 тысяч долларов), в которую входят услуги гидов и носильщиков, а также обучение, снаряжение и питание альпинистов, поток людей, желающих покорить Эверест, с каждым годом только увеличивается. А вместе с ним увеличивается и число тех, кому с величайшей вершины мира вернуться к подножию уже не суждено… Впрочем, это уже тема совсем другого рассказа.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.