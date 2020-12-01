Старайтесь совладать с эмоциями, чтобы избежать ошибок: гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

Овнам обещают новые знакомства, а Ракам стоит прислушаться к советам старых знакомых

ОВЕН

День обещает быть довольно удачным. Он сулит встречи с интересными людьми, полезными и приятными окажутся новые знакомства. Обратите внимание на свое здоровье, одевайтесь по погоде.

ТЕЛЕЦ

Начало дня может выдаться непростым. Вероятны какие-то нестыковки по независящим от вас причинам. Если вы сохраните самообладание и будете избегать конфликтных ситуаций, то все может обойтись без серьезных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Напряженный эмоциональный фон может сказаться на вашей работе и ее результатах. По возможности найдите себе занятие по душе, которое отвлечет вас от грустных мыслей. День подходит для занятий спортом, благодаря ему сможете почувствовать себя бодрым и энергичным.

РАК

Сейчас вы на правильном пути и довольно стремительно продвигаетесь вперед. Старайтесь только в спешке не упустить чего-то очень важного. Во избежание трудностей стоит прислушаться к советам старых знакомых.

ЛЕВ

Предстоит весьма суматошный день. Сосредоточиться на чем-то одном будет довольно трудно. Сдерживайте свои эмоции и старайтесь следовать намеченному графику — только при таких условиях сумеете достигнуть хороших результатов и завершить все в срок.

ДЕВА

Нынешний период обещает быть насыщенным разнообразными событиями. Не исключены незапланированные поездки, могут напомнить о себе давние знакомые. В этот день желательно отложить решение финансовых вопросов.

ВЕСЫ

Очень вероятно, что сегодня вам в срочном порядке придется взяться за исправление допущенных ранее ошибок. В противном случае о продвижении вперед к намеченной цели можно будет забыть. Весьма полезной окажется полученная информация.

СКОРПИОН

Непростой день, который потребует от вас выдержки и внимания. Не забывайте о том, что недруги не дремлют. Очень вероятно, что они попытаются выбить вас из колеи. Постарайтесь дать им достойный отпор.

СТРЕЛЕЦ

День может сложиться довольно благоприятно, но при условии, что вы не будете слишком много времени уделять незначительным мелочам. Внимательно следите за всем происходящим вокруг вас, в своей работе старайтесь учитывать опыт коллег.

КОЗЕРОГ

Решить намеченные задачи будет довольно проблематично. Виной тому может стать плохое настроение и невнимательность. Постарайтесь все же взять себя в руки и настроить на нужный лад, чтобы быстрее со всем справиться. Оставшийся период времени посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ

В начале дня вероятны какие-то трудности и недоразумения, но ближе к обеду ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Появится возможность быстро достичь успеха. Плодотворными окажутся важные встречи и переговоры. Не исключены и денежные поступления.

РЫБЫ

В целом это время будет довольно удачным, хотя могут возникать незначительные трудности в решении поставленных перед вами задач. Благодаря оптимистичному настрою и уверенности в своих силах сумеете достичь многого. В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

Фото skoup.ru/

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