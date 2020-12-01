В Киеве проходит выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины, — фонд Богдана Губского (фото)

25 ноября в Киеве в Национальном художественном музее Украины открылась международная выставка «Знак Соборности. Большой Государственный Герб Украины от Нарбута до Якутовича». Об этом сообщила пресс-служба Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина 21 века».

Масштабный культурный проект объединяет 12 участников. Это музеи Львова, Чернигова, Киева, центральные государственные архивы, Национальная библиотека, дирекция художественных выставок Украины. Международным партнером проекта является Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде (США). Проект реализован Фондом в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых.

«Выставка посвящена традиции Большого Государственного Герба Украины, исторические истоки создания которого — революции 1917−1921 годов. Временная экспозиция сформирована из около 60 артефактов, треть из которых представлена на публичное обозрение впервые», — отметили в пресс-службе Фонда.

Выставка продлится до 24 января 2021 года в офлайн- и онлайн-форматах. Ее куратором является известный украинский историк Юрий Савчук.

Подробнее об уникальности представленных на выставке артефактов в фоторепортаже.

Обушок. Первая половина ХІ ст. Редкий артефакт с изображением княжеского знака - Тризуба.

Флаг Народной Гвардии из Яворова Львовской области. 1848 самый старый сохранившийся флаг с изображением льва, который тянется к верху скалы. Впервые экспонируется за пределами Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого.

Книга: сборник документов (составитель Иван Забила). 1679 -1745 гг. Содержит один из древнейших сохранившихся графических изображений герба Войска Запорожского - казака с мушкетом. Уникальна подпись под гербом «Sigilum Ucraina», что переводится с латыни как «Печать Украины». Артефакт подчеркивает не только широкое использование герба именно на печатях, но и высокий уровень национального сознания казацкой старшины.

Изображение герба УНР, утвержденного Украинской Центральной Радой 12 (25) февраля 1918 года по эскизу Василия Кричевского. Единственное в Музейном, Национальном архивном и библиотечном фонде Украины официальное цветное изображение Государственного герба УНР 1918 года.

Большая Государственная печать УНР по эскизу Василия Кричевского. 1918 год. Символ государственного возрождения Украины. Главный атрибут государственной независимости и государственного управления.

Государственный Герб Украины. Георгий Нарбут. 1918 год. Оригинальное произведение непревзойденного графика в области разработки высоких символов Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского.

Печать Государственного секретарства. По эскизу Георгия Нарбута. 1918 год. Единственная известная государственная печать с изображением Казака с мушкетом - «Государственным гербом Украины», созданным Георгием Нарбутом 1918 для Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского. Экспонируется впервые. Впервые вводится в научный оборот.

Николай Битинский: Государственный Герб Большой (Соборная Украина).

Николай Битинский. Государственные Гербы - Средний и Малый. Рисунки государственных отличий (в том числе Большого Государственного Герба Украины), созданных по заказу Правительства УНР в изгнании геральдиком Николаем Битинским в Праге в 1939 году. Хранятся в Украинском Музее и Библиотеке в Стэмфорде (США). Впервые экспонируются в Украине.

Проект Большого Государственного Герба Украины. Сергей Якутович, Александр Ивахненко, Виталий Митченко, Мария Дмитриенко, Юрий Савчук. Победитель конкурса на лучший эскиз БГГУ 2008-2009 гг., Утвержденный Кабинетом министров Украины в 2009 году.

Комплект юбилейных монет НБУ с изображением проекта Большого Государственного Герба Украины, посвященный двадцать пятой годовщине независимости Украины. 2016. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

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