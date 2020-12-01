Министерство Чернышова срывает градостроительную реформу, — эксперт Глеба

Министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов вместе с нардепом от «Слуги народа», заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк провалил задачу президента Украины Владимира Зеленского по реформированию Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Такое заявление сделал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и Национального технического совета при Минрегионе Виктор Глеба в интервью RegioNews.

«Алексей Чернышов является министром с весны. Я лично премьеру Денису Шмыгалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов. Сущность этой реформы была в том, чтобы усилить государственный надзор и контроль. Если бы Елена Шуляк, министр Чернышов, определенная группа застройщиков не мешали, все заработало бы. А эта группа считает, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля», — сказал эксперт, пишет «Гордон».

По словам эксперта, Елена Шуляк якобы претендует на пост министра развития общин и территорий и прилагает усилия, чтобы заменить на этой должности Алексея Чернышова, а «он этого не видит».

«Если министр сейчас занимается только тем, что оформляет финансовые, скажем так, „потоки“, на свой фонд регионального развития, чтобы распоряжаться миллиардами без разрешений… Елена Шуляк протягивает строительство без разрешений и хочет законодательно это подкрепить…», — заявил Глеба.

По мнению эксперта, якобы Шуляк назначат министром, потому что «именно она добилась от Чернышова назначения своих людей — точнее, даже не своих людей, а людей Кудрявцева (Алексей Кудрявцев — экс-глава ГАСИ. - Авт.) на ключевые должности в Минрегион по направлению ГАСИ».

«Это ее люди отвечают сейчас за все внутренние приказы, за процессы, за работу так называемой „разрешительной комиссии“ ГАСИ, которая в космических масштабах рассматривает объекты с нарушениями государственных строительных норм и заменяет собой секцию НТР», — заявил эксперт.

Напомним, в мае этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 2680, предложенный Еленой Шуляк, в отношении отмены необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. Сейчас Шуляк активно лоббирует принятие законопроекта во втором чтении.

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