Из-за карантина потеряли бизнес и работу: кто получит 8 тысяч гривен от государства

Коронавирус больно ударил не только по здоровью людей, но и по украинскому бизнесу, особенно мелкому и среднему. Десятки тысяч частных предпринимателей вынуждены ограничить свою деятельность или вовсе закрыть бизнес. А значит, работу потеряли не только предприниматели, но и наемные работники, обеспечивавшие свои семьи. В Украине, в отличие от развитых стран, системной антикризисной государственной поддержки бизнеса нет.

Хотя недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует компенсацию убытков для предпринимателей. Речь идет о выплате украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен. Разовую помощь от государства смогут получить не только ФОПы (фізична особа підприємець), но и наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн за третий квартал 2020 года. Такая инициатива содержится в опубликованном на сайте парламента президентском законопроекте № 4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина. Однако для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству, уточняется в документе.

При этом ФОПы для получения помощи от государства обязаны уплатить в 2020 году единый социальный взнос (ЕСВ) не менее чем за три месяца. Также они не должны быть одновременно наемными сотрудниками либо как ФОП осуществлять деятельность, которая не внесена в перечень, определенный Кабинетом министров.

Кроме того, документ предлагает обязать граждан вернуть выплаченную им сумму в двойном размере за подачу неверной информации.

На согласительном совете парламента этот законопроект уже обсудили, и есть шанс что он будет принят. Однако, не исключено, что будут внесены поправки. Также, пока не очень понятно каков будет технический порядок предоставления помощи и какие документы потребуют от людей для ее получения.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не уплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на «коронавирусную» помощь от государства.

«Должно быть железное правило: ты заплатил налоги — государство тебе помогает, — заявила Галина Третьякова во время заседания комитета. — Даже если это Германия, которая помогает, она помогает тем, кто оплатил… Самозанятые лица уплатили там, например, 9 000 евро налогов в год — получили 5 или 6, то есть даже не 100% оплаченного размера налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 000 гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги».

Кроме того, на помощь от государства смогут рассчитывать только люди, задействованные в определенных сферах бизнеса. Как сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, по 8 тысяч гривен выплатят ФОП или работникам, работодатель которых имеет одну из 6 категорий КВЭД:

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 — Временное размещение;

56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 — Демонстрация кинофильмов;

90 — Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 — Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

По словам министра, одна из этих 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях по состоянию на 31 октября 2020 года. Он отметил, что общий объем помощи работникам и предпринимателям может составить 10 миллиардов гривен. Финансовую помощь можно получить через правительственное приложение «Дія» («Держава в смартфоні»).

Стоит напомнить, что недавно Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новую версию проекта «Дія», включающего мобильное приложение и соответствующий сайт с онлайн-услугами. В министерстве обещают, что функционал проекта будет постоянно наращиваться.

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