Администрация рынка «Столичный» выдает желаемое за действительное, – экс-руководитель

Новое руководство рынка «Столичный» не имело доступа к документам и информации, которую оно комментирует, а также не принимало участия в собраниях акционеров. Об этом в интервью изданию «Апостроф» сообщил Алексей Чумак, бывший руководитель оптового сельскохозяйственного рынка «Столичный».

«Дмитрий Долгушевский действительно работал в команде рынка достаточно длительное время… Но во времена моего руководства Долгушевский точно не имел доступа к документам и информации, которые он комментирует в интервью. Более того, он ни разу не присутствовал на общем собрании и не мог знать об отношениях предприятия с акционерами», — заявил Чумак.

По его словам, за восемь лет работы в качестве директора было проведено более семидесяти общих собраний участников общества по различным вопросам. Участие в этих собраниях всегда принимали все акционеры общества — через уполномоченных представителей. Также собрание утверждало и отчеты о результатах работы.

«Я удивлен приведенным им фактам, ведь подавляющая их часть — это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь. Человек искажает даже достаточно простой вопрос, например, говорит о сохранении новым руководством предыдущей команды проекта. Ведь по факту, кроме меня, уволились по собственному желанию или по инициативе работодателя тринадцать ключевых работников предприятия… Также не слышал я и об «уйме уголовных дел», о которых он говорит… Возможно, они где-то только задумываются. Как не слышал и о недоимках и выводе денег на «левые компании», — добавил Алексей Чумак.

По его словам, возможно, кто-то хочет выдать желаемое за действительное.

«Мы несколько раз проходили комплексные проверки контролирующих органов, и специалисты не сомневались в правдивости финансовых операций и не находили признаков ничтожности в наших расчетах и договорах… Кроме того, почти ежегодно проводился профессиональный аудит в интересах акционеров известными аудиторскими компаниями — результаты владельцев полностью удовлетворяли… При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов ко мне со стороны ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный», его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц», — отметил Чумак.

По словам Алексея Чумака, реальные результаты работы рынка кардинально отличаются от тех показателей, которые озвучило новое руководство, а значительный остаток переходных средств за прошлый год позволял предприятию строить новые торговые площади или погасить и реструктурировать значительную часть финансовых обязательств.

Как сообщает «Апостроф», несколько месяцев назад была обнародована информация о том, что номинальный мажоритарный владелец рынка Александр Стельмах заключил соглашение о продаже 54,25% его доли украинско-литовской компании Stolitsa Group, а также получил соответствующий авансовый платеж. Но вскоре сторона Александра Стельмаха приняла решение сменить менеджмент компании, а представители новой администрации рынка начали через СМИ обвинять прежнее руководство в злоупотреблениях, а покупателей мажоритарной доли — в планах уничтожить компанию.

Обвинения со стороны нового руководства рынка участились после того, как общественные активисты начали протесты против введения «черных» схем работы с арендаторами торгового комплекса, которые, как они считают, осуществляются в интересах окружения Юры Енакиевского, близкого соратника беглого президента Януковича.

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