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Политика

Ермак нашел еще одну работу для Арестовича

20:05 1 декабря 2020
Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Сфера ответственности Арестовича — вопросы стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, сообщили в ОП.

Представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информпространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

«Задача господина Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну», — отметил Ермак, уточнив, что его советник должен согласовывать позиции профильных ведомств для наработки «единого голоса».

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук назначил Арестовича спикером делегации в конце октября. Первый президент Украины объяснил свой выбор наличием у блогера военного опыта и способности к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.






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