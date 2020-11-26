2 декабря 2020

В своё время мне приходилось бывать в этом маленьком и очень уютном городке на юге Италии. Называется он Реджо-ди -Калабрия. И каждому, кто приезжает туда впервые, буквально все тут же начинают рассказывать о семье Версаче. И о Джанни Версаче, родившемся там 2 декабря 1946 года, и о его родителях Франческе и Антонио, и о его старшем брате по имени Санто и младшей сестре Донателле.

Отец мальчика был из обедневших дворян, сумевших дать сыну хорошее образование. Он любил музыку, интересовался искусством, много читал. Но при этом работал простым развозчиком бытовой техники. Мама будущего знаменитого кутюрье Франческа Оландезе Версаче профессионально занималась пошивом одежды и держала небольшое ателье, хорошо знакомое каждому жителю городка. Все надежды на будущее семьи мама возлагала на старшего сына Санто. А к младшему Джанни относилась терпеливо, позволяя ему после школы по много часов проводить у себя в ателье, внимательно присматриваясь к тому, как ловко Франческа прямо на оголенных женских телах проводит примерки будущей одежды. Но однажды, обратив внимание на рабочие наброски 9-летнего Джанни, она сильно изменила своё представление о нём. И с тех пор они работали уже вместе.

Правда, продолжалась эта семейная идиллия не так уж и долго. Набравшись профессионального опыта, Джанни переезжает в Милан, где начинает работать сразу с несколькими домами моды. Талант молодого Версаче оказывается востребованным настолько, что его нарасхват приглашают сотрудничать такие известные марки, как Genny, Callaghan, Istante. Но сам модельер мечтает о создании собственного бренда. И вскоре ему удаётся начать производство женской одежды под названием «Gianni Versace». В этом решающую роль сыграл приехавший в Милан старший брат Санто, которого многие считали финансистом от Бога. Вместе они создали фирму, выпускающую одежду не только под своим брендом, но и разрабатывающую новые модели для других фирм.

В начале 1990-х годов Джанни Версаче становится всемирно известным модельером, а созданные им наряды признаются символом роскоши и сексуальности. Для своих показов он приглашает лучших топ-моделей (кстати, само словосочетание «топ-модель» было придуманно именно Джанни), платя им до 10 тысяч долларов за один рабочий день. Его постоянными клиентами становятся принцесса Дианна, Элтон Джон, Мадонна, Стинг, Элизабет Херли. Версаче начинает выпускать женские и мужские парфюмы, фарфоровую посуду и даже мебель. Количество бутиков с монобрендовой одеждой по всему миру перевалило уже за сотню, а доходы семьи (к участию в бизнесе активно приобщилась и младшая Донателла) превысили миллиардную отметку. Символом дизайнерских решений Джанни выбрал голову Горгоны, гипнотический взгляд которой он считал предвестником славы, роскоши и новых побед.

Джанни Версаче не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Очевидно, мамины запреты смотреть в сторону оголенного женского тела на каком-то этапе привели его к тому, что он стал смотреть в противоположную сторону. Одним из первых его любовников стал молодой манекенщик Пол Бэк, впоследствие ушедший к Донателле Версаче и ставший отцом её детей. Из-за этого ухода брат и сестра Версаче почти год не разговаривали между собой. Но потом Джанни так полюбил свою племянницу Аллегру Версаче Бэк, что именно ей завещал бОльшую часть своих богатств. А самым близким для легендарного кутюрье человеком стал Антонио Де Амико, до последних дней жизни остававшийся рядом с ним.

Последние дни наступили в июле 1997 года, когда Джанни Версаче был застрелен прямо на пороге своей виллы розового цвета в городке Саус-Бич в Майами. Убийцей оказался торговец наркотиками и любовник многих богатых мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации Эндрю Кьюненен. Джанни Версаче было всего 50 лет. Его похоронили на берегу итальянского озера Комо. А виллу в Майами, на которой произошло убийство, вскоре приобрели для себя супруги Бэкхем…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.