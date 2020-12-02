«А у Зеленского еще не возникла идея определить дату локдауна путем президентского опроса?»

Журналист Евгений Кузьменко раскритиковал нынешнюю власть по поводу постоянных разговоров о жестком карантине, с датами которого никак не могут определиться

«А у Владимира Зеленского еще не возникла идея определить дату локдауна по телефону путем президентского опроса?

Если не возникла, то вот — дарю. А то все спорят министры-депутаты и пр…

А решать нужно методом народоволия, народоляпия и народовыгоды. «Как пожелаем, так и сделаем».

Чтобы по мобиле звонок, и до головной изжоги знакомый мультяшный голос с хрипотцой заговорщически пробухтел:

— Привіт. Це я, твій президент. Як тобі там, вже все вижрав у холодильнику? Хахаха! У мене до тебе пропозиція: давай зробимо ковід разом! Ти спитаєш мене: як? Та дуже просто: разом визначим дати локдауну. Отже, якщо ти за локдаун з п'ятниці і до католицького Різдва — натисни цифру 1…

… И поднимутся президентские рейтинги, и раскаются коленопреклоненны заговорщики из КС. И настанет в Украине мир, квартал, в холодильниках аншлаг и в «Велюре» в человецех благоволение", — написал Кузьменко в Facebook.

Напомним, экс-депутат Киевсовета и блогер Алексей Давиденко считает, что украинская власть не может определиться с датой тотального локдауна, потому что не готова брать ответственность за происходящее в стране.

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