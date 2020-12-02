В строительной компании, уставшей бороться с уличными художниками, решили отдать им «на откуп» вагоны, которые ранее отмывались от граффити, и даже решили сделать специальный проект, пообещав представить его в 2021 году.

О ситуации с граффити-культурой в соцсетях пишет представитель компании «Ковальская» Ольга Пилипенко.

«Стали новым Берлином для стрит-арта.

Немного предыстории. У нас есть 380 своих вагонов, перевозящих щебень из наших карьеров к заводам. И вот эти вагоны нельзя было нигде оставить — простоит ночь, а на утро после очередного перфоманса все в краске. Мы бесились, отмывали, перекрашивали…

Потом. Хотите — рисуйте. Даже перенесли маркировки и логотип, чтобы дать полотно художникам. Бороться нет смысла, так только раздувается огонь протеста. А если не можешь победить, то стань во главе. Так наши зеленые вагоны стали экспозицией граффити на путях.

Даже новой вехой в граффити-культуре, как нам говорят знатоки. Возможно мы единственные, кто перестал гонять ребят от святых вагонов. Сейчас делаем проект о граффити и Ковальской, который покажем в следующем году, но об этом уже потом.

Чистый андеграунд во всей своей красе. Автора фото не знаю. Откликнись!"

Фото с странички Ольги Пилипенко в соцсетях.

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