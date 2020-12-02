Курсы доллара и евро ускорили рост: что будет дальше

Похоже, девальвация национальной валюты ускоряется. С понедельника, 30 ноября, доллар подорожал на 9 копеек, евро — на 26 копеек. Причем курс европейской валюты существенно превысил психологическую отметку в 34 гривни. В среду, 2 декабря, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,56 грн за доллар и 34,22 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также заметно подорожала. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,42 грн, купить — по 28,63 грн; евро — сдать по 33,94 грн, купить — по 34,43 грн. Нацбанк обнародовал свой прогноз по падению экономики страны в случае введения локдауна, что не добавило уверенности в стабилизации курса гривни.

«За неделю официальный курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся ырос с 28,37 грн до 28,56 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время увеличились с 28,34- 28,36 грн до 28,55−28,57 грн (+0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,27- 28,47 грн до 28,43−28,62 грн (+0,6% - +0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

В течение ноября НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов. При этом купил за месяц 41 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным — минус 29 млн долларов, однако в 7 раз меньше, чем в октябре, когда было продано 208,3 млн долларов. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,8 млн долларов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,7 грн, а наличный доллар в банках — около 28,6−28,8 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

На курс национальной валюты влияет и стремительно ухудшающийся платежный баланс страны.

«Вчера на межбанке курс доллара США к гривне пытался пробить уровень 28,60 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нерезиденты через Citibank выступали основными покупателями валюты. Давление на курс гривни снизилось только после их ухода с рынка. НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,53 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 34,21 грн.

По итогам вчерашнего аукциона Минфина Украины в бюджет было привлечено 2,66 млрд гривен. Доходность по облигациям внутреннего государсрсвенного займа (ОВГЗ) возросла до 12% годовых. Рост стоимости займов говорит о низком доверии инвесторов. За прошлую неделю нерезиденты нарастили свои позиции в ОВГЗ на 173 млн долларов, но, судя по их активности на межбанке по скупке американской валюты, о смене глобальной тенденции говорить не приходится.

Согласно данным НБУ, дефицит платежного баланса за 10 месяцев текущего года достиг 833 млн долларов, притом что в прошлом году за аналогичный период наблюдался профицит в 2,1 млрд долларов. В результате Нацбанк будет ограничен в использовании золотовалютных резервов для поддержания стабильности курса национальной валюты. Этим во многом и объясняется «пассивность» регулятора на межбанке.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидаю роста к уровню 28,60 грн. Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,30 грн", — считает Андрей Гойлов.

Нацбанк обнародовал свой прогноз по падению экономики страны в случае введения локдауна.

«Курс гривни в среду, 2 декабря, пытается протестировать уровень 28,5 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается, несмотря на заявления Нацбанка Украины о том, что в случае введения экономических ограничений из-за коронавируса падение экономики страны по итогам текущего года может составить 5−6%. Если же карантинные ограничения будут более мягкими, то падение, по мнению представителей финансового регулятора, составит 4−5%. При этом «карантин выходного дня» в ноябре, который действовал с 14 по 30 ноября, уже привел к ухудшению показателей экономики страны на 0,2%.

Следим за нерезидентами, которые накануне выводили дивиденды. Если сегодня нерезиденты возобновят выход, гривня будет себя чувствовать неуверенно.

Размещение ОВГЗ не дало импульса для оптимизма. Спрос оказался низким, и был сосредоточен в краткосрочных бумагах. При этом ставки преимущественно продолжили расти.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни останется в диапазоне 28,5−28,6 грн за доллар в ожидании новых драйверов движения", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, государство собирается выплачивать разовую финансовую помощь в сумме 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, потерявшим работу из-за введенного карантина. Правда, как сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, по 8 тысяч гривен выплатят ФЛП или работникам, работодатель которых имеет одну из 6 категорий КВЭД. В частности, это розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), временное размещение, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, демонстрация кинофильмов, деятельность в области творчества, искусства и развлечений, а также деятельность в сфере спорта, организация отдыха.

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