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«Я не поддерживаю локдаун!»

13:24 2 декабря 2020
Виталий Чепинога

Блогер, бывший народный депутат Виталий Чепинога объяснил, почему, по его мнению, локдаун не даст ожидаемого эффекта в плане борьбы с пандемией коронавируса.

«В соцсетях проводят опрос: поддерживаете ли вы полный локдаун? — пишет Виталий Чепинога в своем Facebook и отвечает на этот вопрос. — Я не поддерживаю! И не потому, что сомневаюсь в эффективности самого локдауна, а потому что украинская власть не в состоянии обеспечить его реализацию. Она может только «провозгласить» локдаун и «умыть руки». Это локдаун намерений и имитации. А без системных, последовательных действий этот локдаун — мертвому припарка. «Мы делаем вид, что заботимся о вашем здоровье, а вы делаете вид, что соблюдаете рекомендованные ограничения» … Такой себе новый общественный договор «от Сяна до Дона».

Блогер также выражает сомнения в точности данных украинской статистики по коронавирусу.

«Локдаун по-украински это, как самогоноварение при Союзе. Формально это было запрещено. Но все гнали и пили…» — делает вывод Чепинога.

Фото: Facebook Виталия Чепиноги

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