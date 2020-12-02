Россия возобновляет экспорт битума для возврата энергетической и политической зависимости Украины, — эксперт

Россия возобновляет экспорт масел и битума в разгар программы «Большая стройка», чтобы вернуть экономическую и политическую зависимость Украины. Об этом сообщила общественная организация «Конституционно-правовой конгресс», пишет ТСН.

Активисты напомнили, что экспорт был запрещен с апреля 2019 года, однако 8 октября 2020-го правительство страны-агрессора решило возобновить поставки. Чтобы экспортировать продукты переработки нефти, компании должны будут получить специальное разрешение от Минэкономразвития РФ, и только при особых условиях.

«Разрешения будут получать те компании, которые осуществляют ввоз нефтепродуктов на неподконтрольные Украине ДНР и ЛНР, а также те, что перечисляет средства в специальные фонды. Соответственно, в дальнейшем эти деньги направляют на поддержку террористических группировок страны-агрессора. Таким образом, в случае поставки в Украину российского битума планируют не только сделать наше государство энергозависимым от РФ, но и поставить под угрозу национальную безопасность», — утверждает глава «Конституционно-правового конгресса» Павел Янцен.

Согласно многочисленным сообщениям СБУ, до недавнего времени Россия ввозила в Украину битум как контрабанду — реэкспортом через третьи страны без уплаты пошлины и налогов. В течение 2019−2020 годов таким образом могло быть ввезено более 200 тыс. тонн битума общей стоимостью более 4 млрд грн. Стройматериал с наценкой продавали украинским компаниям, которые выигрывали тендеры на строительство украинских дорог.

«Если раньше все это делали в небольшом количестве и подпольно, то сейчас на рынок Украины планируют войти легально, финансируя террористов на востоке Украины», — сообщил Павел Янцен.

Решение о разблокировании экспорта правительство РФ приняло после заметного ухудшения отношений Украины с Белоруссией на фоне массовых протестов. Именно Беларусь после торговых санкций против РФ монополизировала рынок импортных продуктов нефтепереработки в Украине: почти 70% поставок в 2020 году против 10% в 2017 году.

«Украина не может стать зависимой от импорта нефтепродуктов из России. Страна-агрессор использует такие поставки как экономические и политические рычаги влияния. Россия, что ведет открытую войну на нашем востоке, может в любой момент „нажать“ на Украину. Этого нельзя допустить, дороги нельзя строить на крови украинцев. Поэтому реализацию президентской программы „Большая стройка“ ставят под угрозу», — подчеркнул Павел Янцен.

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