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В Тернопольской области открыли 25-й магазин системы COOP Украина

15:21 2 декабря 2020
магазин СООП Украина
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Предприятие сетевой торговли «ТеКо-Трейд», входящее в систему СООР Украина, открыло свой 25-й магазин, который расположился в селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба СООР Украина со ссылкой на председателя правления Тернопольского областного потребсоюза Михаила Лазаря.

Новый маркет находится практически на границе с Ровенской областью, на международной автотрассе М19 (Е85). В магазине 110 кв. м торговой площади, на которых организован свободный доступ покупателей к товарной продукции, установлено современное торговое и холодильное оборудование, работает программное обеспечение торгового процесса.

Магазин «Теко-Трейд» системы COOP Украина

Как сообщают в «ТеКо-Трейд», магазин в Белокринице стали 20-м в сети, открытым именно в сельской местности. Ежедневно в каждом сельском магазине сети «ТеКо-Трейд» покупают товары порядка 300 покупателей, среднемесячный товарооборот этих заведений колеблется от 600 тыс. грн до 1 млн грн.

Ассортимент магазинов состоит из более чем тысячи наименований продукции. В торговых залах магазинов «ТеКо-Трейд» проведено оптимальное зонирование размещения товаров, организованы фуд-зоны, торговые залы оснащены новым стеллажным и холодильным оборудованием, трековыми системами освещения, отоплением и кондиционированием воздуха.

Программу реновации с целью повысить комфорт для покупателей в сельской местности коллектив Тернопольского облпотребсоюза начал еще в 2017-м.

В 2020-м, несмотря на карантин и общее увеличение затрат на санэпимедобеспечение, начатые работы по обновлению и строительству не замораживали.

В селе Белокриница, где открыт новый магазин потребкооперации, проживает чуть больше 2 тысяч человек. Местность известна старинным англо-готическим Белокриницким замком.

Напомним, потребительская кооперация — одна из самых давних форм совместного хозяйствования. В Украине первое потребительское общество было создано в Харькове в 1866 году. Первыми членами этого общества были профессора и преподаватели Харьковского университета.

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