«Она несколько раз сбегала от нас к своим друзьям-бездомным»

О проблеме бездомных и о сложностях с их социализацией рассказал бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Он вспоминает о неудачной попытке вернуть бездомную женщину к нормальной жизни

Каждое утро на той же скамейке в парке Шевченко.

Сегодня вновь увидел его и вспомнил, как в 2011 году мы с коллегой занимались раскрытием убийства двух детей. Тогда свидетелем по делу была молодая женщина, которая также со своей жизнью была где-то около этого бездомного. Общаясь с ней, мы решили помочь ей вернуться к нормальному образу жизни. Мы ее долго лечили от алкоголизма, купили ей одежду, потом нашли ей работу. Постоянно помогали и занимались ею.

Но… из нашего желания ей помочь ничего не получилось — она несколько раз сбегала от нас к своим друзьям-бездомным, мы ее снова возвращали, но потом она сказала, что не может жить с нормальными людьми и попросила ее отпустить обратно туда, потому что ей там было легче.





Фото Вячеслав Аброськин/Facebook

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