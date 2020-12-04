Драки, сломанная мебель и взрывчатка: первая сессия Одесского облсовета ознаменовалась скандалом

Заседание первой сессии Одесского областного совета нового созыва должно было начаться в пятницу, 4 декабря, в 11.00. Однако перед началом мероприятия на сцену зала заседаний вышли депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Партии Шария» и «За будущее», заняли места в президиуме и на трибуне и заявили, что не позволят провести сессию. Причина такого демарша в том, что, по их утверждению, Одесская областная территориальная комиссия якобы не регистрирует депутатов от партии «За будущее».

Как вскоре стало ясно, к такой тактике народные избранники прибегли из-за того, что без части депутатов не смогут сформировать в облсовете нужное большинство, соответственно не смогут «сделать» своего человека председателем облсовета.

На подмогу им подоспели «коллеги» от ОПЗЖ, избранные в городской совет, и депутаты Верховной Рады от этой же политсилы Татьяна Плачкова и Николай Скорик, а также Анатолий Урбанский («За будущее») и его брат, экс -депутат ВР Александр Урбанский.

Тем временем в облсовет прибыли сторонники их оппонентов — политсил «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Доверяй делам» и другие народные избранники.

Поначалу между оппонентами произошло несколько стычек. Депутат от «Доверяй Делам» Ирина Куценко (Есенович) пыталась ударить Романа Сеника из ОПЗЖ по лицу, задела его, после чего началась откровенная потасовка между депутатами. Присутствующие периодически скандировали: «Позор!» и «Янукович!», взобрались на столы, свистели, обливали друг друга водой и требовали встречи с вновь назначенным председателем Одесской областной администрации Сергеем Гриневецким.

В итоге в сессионном зале выломали дверь, сломали технику, несколько столов и кресел. Представительница «Партии Шария» Яна Фрейман (Туренко) порвала реестр избранников. А народный депутат Татьяна Плачкова даже обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат Украины Николай Скорик. Парламентарий отметил, что «сегодня в Одесском областном совете происходит беззаконие и беспредел», которые вершит партия «Слуга народа» и политическая сила «Доверяй делам». Николай Скорик отметил, что в облсовете незаконно не зарегистрирован целая фракция депутатов от партии «За будущее».

«Нельзя проводить сессию без одной из политических сил, признанной победителем на выборах. Сейчас прибыли спецназовцы полиции, я так понимаю, по личному указанию начальника УВД области и, я думаю, по согласованию с первым лицом области — губернатором, и, я так понимаю, с группой Труханова (мэр Одессы — Авт.)», — сказал Скорик.

Напомним, 10 ноября Одесская областная территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов в Одесский облсовет. В него прошли семь партий. По результатам голосования, «ОПЗЖ» получила 24 мандата, «Слуга народа» — 16, «Доверяй делам» — 11, «Европейская солидарность» — 10, «За будущее» — 10, «Батькивщина» — 7 и «Партия Шария» — 6 мест.



Тем временем в здании областной администрации (там же располагается сессионный зал, где проводятся заседания облсовета) нашли подозрительный предмет.

«В правоохраниельные органы поступило сообщение о том, что в админздании обнаружена подозрительная коробка. Для проверки на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения Приморского отдела полиции. Сейчас проверяют все на месте», — сообщили в полиции.

Напомним, избирательная кампания в Одессе тоже сопровождалась многочисленными скандалами.

Фото и видео — сайт Избирком

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