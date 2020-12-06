СМИ сообщили о нарушении Киевом договоренности с харьковскими политиками по выборам в местный облсовет

Вопреки прогнозам политических экспертов «Блок Кернеса — Успешный Харьков» не будет контролировать Харьковский облсовет. Сергей Чернов, занимавший эту должность до прошлогодних местных выборов, которого выдвинула эта политсила, якобы не был одобрен в Киеве. Вместо него облсовет якобы возглавит Артур Товмасян. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на харьковские СМИ.

«Блок Кернеса выдвинул Чернова на должность главы облсовета еще неделю назад. Политик избирался депутатом Харьковского облсовета V, VI, VII и VIII созывов, а с октября 2008 года является бессменным главой этого органа власти. В составе новоизбранного облсовета будет 46 депутатов от «Блока Кернеса-Успешный Харьков», 29 — от ОПЗЖ, по 17 от «Слуги народа» и Блока Светличной, 11 — от «Европейской солидарности», — пишет УНН.

Как сообщает УНН, со ссылкой Telegram, политический сегмент оценил резкое изменение расписания на Харьковщине как «кидок» местного истеблишмента со стороны Киева.

«В Харьковской области… победителей местных выборов 2020 года — депутатов от «Блока Кернеса «Успешный Харьков» — бросили… Сначала пообещали должность главы облсовета, пару недель водили за нос… вызвали в Киев. А там сказали — всем спасибо, все свободны», — говорится в сообщении УНН.

В итоге «Блок Кернеса» со своими 36% голосов «ошеломленно смотрит», как «Слуги» со своими 11% собираются возглавить облсовет.

«Вот только зачем вообще устраивать эти игры в демократию и выборы, реформы и справедливость, если в результате в кресла снова сажают назначенцев? И не надо только удивляться потом, что Зе-рейтинг в регионе пробьет дно, а местные элиты перестанут слышать Киев от слова вообще», — пишет УНН со ссылкой на Телеграм-канал «Легитимный».

Как пишет УНН, такие действия центральной власти по отношению к «Блоку Кернеса» местный политикум связывает с действиями первого заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса Игоря Терехова, который на местных выборах руководил избирательной кампанией «Успешного Харькова».

Ранее СМИ сообщали, как пишет УНН, что Банковая якобы предлагала Терехову место уволенного Зеленским Кучера. Однако в результате главой ХОГА стала ставленница «Слуги народа» Айна Тымчук, а облсоветом будет управлять Артур Товмасян.

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