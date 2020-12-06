Российский журналист Тимур Олевский, которого уволили из «Настоящего времени», оправдался за свое расследование, ударившее по тестю Алексея Навального.

«Я пишу этот пост с тяжелым сердцем, понимая, что события последних дней, в которые я оказался втянут, могли больно ударить по человеку, которого я безусловно уважаю и которому меньше всего хочу причинять боль.

Я хочу извиниться перед Юлией Навальной и её семьей.

Юлия, я прошу у вас прощения за то, что стал непреднамеренным участником кампании против вашей семьи и породил возможность для слухов и спекуляций.

У меня нет и не было информации, которая каким-либо образом могла опорочить ваше имя.

Мой непубличный интерес к вашей семье был продиктован журналистским инстинктом — задаваться вопросами в тех случаях, когда мне остается что-то непонятно из услышанного в публичном поле. Тот факт, что мои частные размышления были использованы для атаки на вас, вызывает у меня глубокое чувство сожаления и стыда, я приношу вам свои искренние извинения.

Также мне жаль, что это ударило по людям, которых я искренне уважаю и люблю.

Чувство сожаления и негодования у меня вызывает тот факт, что публичное обсуждение частной переписки дало повод для злорадства государственной пропаганде.

В своей работе я никогда не врал. Объективность моих репортажей о политической жизни в России, освещение акций протеста в Москве, Минске и Киеве, во время войны на востоке Украины никогда не подвергалась сомнению.

Один из главных принципов журналиста — не становиться стороной боевых действий. Я журналист, а журналисты не ведут войну, не берут в руки оружие и не становятся в ряды комбатантов.

Одно из самых заметных расследований, которые я проводил в соавторстве с коллегами, является документированное доказательство того, что за ЧВК Вагнера стоит Евгений Пригожин. В результате чего он и его компании попали под санкции США и ЕС. Нам удалось документированно доказать, что совладельцем компании «Московский школьник» является начальник службы безопасности пригожинской компании «Конкорд», несмотря на решение российских судов, утверждающих обратное.

Хочу также ответить на оскорбительное заявление Евгения Пригожина о моем возможном участии в его медиахолдинге, выросшем из «фабрики интернет-троллей». Единственный контакт с Евгением Пригожиным для меня возможен только в виде официальных запросов о его деятельности и при освещении судебного процесса над Пригожиным по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР, которое и стало причиной начала расследования в отношении компаний Пригожина. Мечтаю дожить до этого дня.

Его структуры неоднократно преследовали Юлию Навальную, Алексея Навального и его соратников, и это преследование выглядит омерзительным, я ни в коем случае не хочу давать им повод для их нечестных действий.

Еще раз приношу извинения", — пишет журналист.

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