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«Фарфоровые» истории
8 декабря 2020
ПОРТРЕТ
ПОРТРЕТ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1976

Скульптор: Vincente Martinez

Высота: 72 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Сегодня в мире отмечается Международный день художника. А вчера исполнилось ровно 120 лет со дня рождения Катерины Билокур, самобытной украинской художницы, родившейся в простой крестьянской семье в Полтавской области. Художницы, которой в признании её таланта отказывали не только ничего не понимавшие в живописи чинуши от культуры, но и даже самые близкие люди — родители. Катерине было уже 54, когда на международной выставке в Париже, увидев её картины, знаменитый Пабло Пикассо восхищённо произнёс: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы заставили бы весь мир говорить о ней…»

В моём рабочем кабинете в редакции висит картина великого украинского художника Ивана Марчука. У этой картины давняя история. С Иваном Степановичем мы знакомы больше четверти века. И о скромности и великодушии его я знал не понаслышке. Но когда, попав после тяжелейшей аварии в больницу, в один из дней увидел в своей палате Ивана Степановича с этой картиной в руках, я был по-человечески потрясён его добротой и вниманием. И теперь каждый раз, а сегодня особенно, глядя на эту картину, поражаюсь нашим неумением ценить людей, которых любая другая страна на руках носила бы, перед всем миром гордилась бы. А мы, устами президентов обещая Марчуку золотые горы, за десятки лет не удосужились даже создать музей, заслуживающий имени такого мастера. Нью-Йорк, Будапешт, Прага, Мадрид предоставляют лучшие галереи для проведения выставок картин Ивана Степановича. Английские эксперты включают имя украинского художника в список 100 гениев человечества за всю его историю (!), а в Украине не могут найти или построить помещение, в котором были бы собраны лучшие его произведения, к счастью, пока ещё не разлетевшиеся по всему миру. Стыдно…

В нашем музее фарфоровых фигур обязательно будут представлены десятки картин Ивана Марчука, которые мне удалось собрать за эти годы. Я не знаю, как это будет сочетаться, с точки зрения профессиональных искусствоведов, с фарфоровыми произведениями. Да, честно говоря, меня это не очень-то и беспокоит. Просто попытаюсь сделать то, что в моих силах. И рядом с работами известных европейских и отечественных мастеров фарфора будут представлены картины гениального украинского художника.

Однажды у известного французского скульптора Антуана Бурделя спросили: «Творчество творчеством, но вот скажите: что нужно сделать художнику для того, чтобы прославиться?» Бурдель, прославившийся своим бронзовым портретом Людвига ван Бетховена, ответил коротко: «Создайте шедевр, вот и всё…» В украинском искусстве, и в живописи в частности, создано немало настоящих шедевров. Теперь дело осталось за малым — научиться ими гордиться. Вот и всё.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Александр ШВЕЦ
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