«Пришла Поклонская на поклон к американцу Илону»

Солист популярной группы «Антитела» и молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя съязвил по поводу предложения Илону Маску от Натальи Поклонской перебраться в Крым.

«Российская дипломатия, наконец-то начала работать красиво, — пишет Тарас Тополя на своей страничке в соцсетях. — Пришла Поклонская на поклон к американцу Илону, просит, умоляет прийти в оккупированный русскими Крым и навести там порядок.

Что тут еще добавить? Никогда не думал, что когда-то это скажу, но я согласен! Поддерживаю идею о американцах в Крыму. Крымские татары, думаю, тоже.

Пусть будет базочка. Что нам, жалко?"

Илон Маск, похоже, Наталью Поклонскую проигнорировал.

Фото из Википедии.

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