«Пришла Поклонская на поклон к американцу Илону»
Солист популярной группы «Антитела» и молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя съязвил по поводу предложения Илону Маску от Натальи Поклонской перебраться в Крым.
«Российская дипломатия, наконец-то начала работать красиво, — пишет Тарас Тополя на своей страничке в соцсетях. — Пришла Поклонская на поклон к американцу Илону, просит, умоляет прийти в оккупированный русскими Крым и навести там порядок.
Что тут еще добавить? Никогда не думал, что когда-то это скажу, но я согласен! Поддерживаю идею о американцах в Крыму. Крымские татары, думаю, тоже.
Пусть будет базочка. Что нам, жалко?"
Илон Маск, похоже, Наталью Поклонскую проигнорировал.
Фото из Википедии.
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