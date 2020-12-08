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Заслуженная победа: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 выбрали «ЗЕОНБУД»

15:31 8 декабря 2020
телевизор
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

4 декабря ООО «ЗЕОНБУД» как провайдер цифровой сети Т2 получило в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания обновленные бланки лицензий сроком действия до конца 2030 года, то есть лицензии продлены еще на 10 (!) лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Таким образом, 20 миллионов телезрителей, которые смотрят телевидение с помощью цифровой сети Т2, получили заслуженную победу, ведь именно их выбор стал главным фактором того, что цифровая телесеть получила право следующие 10 лет предоставлять доступ к телевидению в современном формате. С этим выдающимся событием мы искренне и поздравляем всех телезрителей», — отметила пресс-служба.

Также компания поблагодарили президента Украины, ОП и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за предоставление такой перспективы цифровому эфирному телевидению.

«В условиях необходимости обеспечения безопасности информационного пространства страны и жесткой конкуренции за телеэфир было достаточно непросто найти компромиссное и верное решение. Но теперь все сомнения и дискуссии позади и 20 миллионов телезрителей получили десятилетнюю перспективу», — подчеркнули в компании.

ООО «ЗЕОНБУД» также заверило всех телезрителей сети Т2 в том, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы предоставлять современную и качественную услугу: «Впереди много планов и работы по расширению покрытия телесети и пакета услуг, внедрению новейших дополнений и многое другое».

Также, пользуясь случаем, компания поздравила телезрителей с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и пожелала как можно больше позитивных новостей в новом году.

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