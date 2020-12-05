9 декабря 2020

В одной из «фарфоровых историй» я уже рассказывал о том, как много лет назад мы со старшими детьми на Новый год летали в Доминиканскую Республику. Это путешествие запомнилось нам не только аварийной посадкой огромного пассажирского «Боинга» на одном из маленьких островов в океане, не только опасными приключениями (верхом на лошадях!) по дороге к горным водопадам и не только поездкой в старинный город Санто-Доминго, в котором рядом с музеем Колумба мы неожиданно нашли «залежи» редких фарфоровых изделий нашей любимой испанской мануфактуры Lladro. Не меньше этого мне запомнилась удивительная философия никогда не унывающих жителей этого славного острова Гаити, которая коротко сводилась к следующему: если проблему можно решить, тогда зачем об этом беспокоиться? А если проблему решить нельзя, то беспокоиться о ней просто бесполезно…

Такое примитивное, на первый взгляд, отношение к жизни привело к тому, что среди островитян практически невозможно было встретить человека, о чем-либо сожалевшего. Их всё в жизни устраивало, они всем были довольны. Они постоянно улыбались и никуда не спешили. Многие из них, живя в деревянных домиках с земляным полом и без малейших атрибутов цивилизации, радовались теплу и солнцу, и прозрачному морю, и множеству экзотических фруктов, произрастающих в дикой природе в непомерном количестве. В беседе с местным экскурсоводом мне очень хотелось рассказать ему притчу о двух снежинках. Но поскольку я понимал, что объяснить доминиканцу, что такое снег, практически невозможно, я тогда от своей затеи отказался. Получилось, что приберёг этот рассказ для сегодняшнего поста.

Итак, летели с неба две снежинки. Лететь до земли было долго, и они по пути успели разговориться.

— Как здорово парить в воздухе! — восторженно сказала одна.

— Мы не парим, — возразила другая. — Мы падаем!

— Когда мы приземлимся, — продолжала первая, — мы с другими снежинками превратимся в сказочное снежное покрывало.

— Когда мы приземлимся, мы тут же погибнем, — печально заметила вторая. — Нас просто затопчут люди.

— А с наступлением тепла, — словно не слыша этого, мечтала первая снежинка, — мы станем ручейком и вольёмся в большую реку, которая понесёт нас к морю!

— Весной мы растаем и исчезнем с лица земли навсегда, — горестно произнесла вторая.

В этот момент порывом ветра их разнесло в разные стороны. И каждая из снежинок полетела навстречу судьбе. Той, которую выбрала себе сама…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.