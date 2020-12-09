«Это «бомба», которая должна окончательно подорвать планы «Газпрома» по «Северному потоку-2»

Бывший замминистра иностранных дел, а ныне советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль прокомментировала решение Палаты представителей США, которое сделало невозможным вето на расширение санкций в отношении кремлевского «Северного потока — 2».

«Гуд ньюз! Это не просто хорошая новость, это «бомба», которая должна окончательно подорвать планы «Газпрома» по достройке «Северного потока-2», — пишет Лана Зеркаль на своей страничке в соцсетях. — Сегодня Палата представителей США подавляющим большинством (335:78), что делает невозможным применение вето, одобрила дополнительные санкции против компаний, участвующих в страховании и лицензировании проекта. Эти санкции инкорпорированы в закон об оборонном бюджете NDAA на 2021 год. В ближайшие дни ожидаем голосования Сената.

Спасибо всем друзьям и коллегам, которые приложили немало усилий на двух континентах ради поддержки европейской энергетической безопасности и укрепления трансатлантического сотрудничества. Еще один шаг в холодной войне с Россией за нами".

Фото из Википедии.

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