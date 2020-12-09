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«С возрастом боязнь привязаться к человеку оказывается сильнее страха сиротства»

10:50 9 декабря 2020
Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский считает, что причиной любого одиночества чаще всего является боязнь сильно привязаться к другому человеку и нежелание терять.

«Кое-что о возвращении. Это не о шпаликовском путешествии в обратно, не о том пепелище, на которое «никогда не возвращайся». Я о реанимации отношений — любви, дружбы, неважно, — пишет Садальский на своей страничке в соцсетях. — О том сомнении, что если вернешься, попадешь на пустырь.

В детстве все просто — «мирись, мирись»… и пошли дальше, взявшись за руки, будто ничего не случилось. Дорога впереди длинная, грабли на ней лежат ровными рядами, ждут своего часа. И голова еще звонкая, вместительная. И сердце большое, и слез много. Широта прощения прямо пропорциональна детской широте души.

С возрастом боязнь привязаться к человеку оказывается сильнее страха сиротства. И причина любого одиночества чаще всего одна — нежелание терять. То есть, оснований может быть много, иногда и очень серьезных, но изначальная первопричина всегда одна — страх очередной потери.

Коктейль друзей с годами становится все крепче, а меловой круг, которым себя очерчиваешь, — все шире. В него можно впускать только самых близких — тех, с которыми связывает жизнь, радости, потери, общие воспоминания, короче, мощный бэкграунд, на который можно опереться. И шанс, что вернешься к живым чувствам, а не к горстке пепла с оловянным сердечком и обгоревшей блесткой".

Фото Станислава Садальского из соцсетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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