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«Новая почта» приобрела 190 кислородных концентраторов для полтавских больниц и благотворительных фондов

11:27 9 декабря 2020
Новая почта
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В начале декабря «Новая почта» предоставила больницам Полтавщины, благотворительным фондам «Свої» и «Корпорация монстров» пока самое необходимое оборудование для спасения жизни — 190 кислородных концентраторов. Ведь количество больных продолжает расти, а кислородное оборудование становится дефицитом.

«Вторая волна пандемии набирает обороты, вирус распространяется очень быстро, и мы понимаем, что только совместными усилиями и всесторонней помощью медицинским работникам можно минимизировать последствия пандемии. С первых дней карантина „Новая почта“ присоединилась к противостоянию с COVID-19. Мы делали и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы „вооружить“ наших врачей современным оборудованием, от которого зависит жизнь больных украинцев. Мы были и остаемся рядом!» — подчеркнула Инна Поперешнюк, соучредитель «Новой почты».

Так, 100 аппаратов компания предоставила трем больницам Полтавы: 30 аппаратов в больницу № 3, 50 — в больницу № 4 и еще 20 — в больницу № 5. Остальные 90 концентраторов компания передала благотворительным фондам «Свої» в Киеве и «Корпорация монстров» в Одессе, которые будут предоставляться подопечным фондов из любого уголка страны и доставляться «Новой почтой» бесплатно.

«Мы очень благодарны за крайне необходимую помощь от нашего партнера „Новая почта“. Впоследствии в нашу клинику будут госпитализироваться больные коронавирусом. Подача кислорода является вопросом жизни и смерти пациентов в тяжелом состоянии, а кислородные концентраторы позволят нам спасать людей», — отметила директор Полтавской клинической больницы № 4 Лилия Погребняк.

«Есть больные, которые не могут попасть в больницу в принципе. Это люди, прикованные болезнью к постели. Они лечатся под наблюдением семейного врача, и мы обеспечиваем их кислородом. Есть больные, которые ожидают госпитализации, и они получают кислород под наблюдением семейного врача. Есть люди, которые выписываются из больницы с низкой сатурацией, и кислородная поддержка им понадобится в течение многих месяцев или даже всей жизни. Благодаря этой поддержке компании мы сможем предоставить больше помощи тем, кому очень нужны кислородные концентраторы», — рассказала директор БФ «Свої» Леся Литвинова.

«В определенный момент меня охватило отчаяние: на складе осталось два концентратора, поставки новых нужно ожидать 1−2 недели. При этом запросы поступали постоянно, лист ожидания перевалил за 14 человек. В этот момент появилась „Новая почта“, которая предложила нам свою помощь. Через два дня 40 новых концентраторов уже отгружались в нашем офисе. Компания успела очень вовремя», — прокомментировала Екатерина Ножевникова, руководитель БФ «Корпорация монстров».

В общей сложности «Новая почта» выделила на закупку кислородных концентраторов 12 млн грн.

Как сообщалось ранее, компания присоединилась к обеспечению украинских больниц медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты с первых дней пандемии. 15 марта 2020 года руководство компании приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с вирусом. Уже 18 марта региональные больницы получили первую партию гуманитарной помощи — рентгенографические аппараты и УЗИ-сканеры, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза ​​и искусственного дыхания, другое оборудование.

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